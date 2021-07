Nieuwe Mercedes-Benz GLC beter te zien

Het verpakkingsmateriaal is behoorlijk uitgedund ten opzichte van het vorige prototype dat eind vorig jaar gespot werd. Toen was eigenlijk nog nauwelijks te zien hoe de nieuwe GLC eruit zou komen te zien. Inmiddels kunnen we dat iets beter invullen. Zo te zien krijgt de GLC smallere ledkijkers en lijkt de grille daarop aan te sluiten. De kans is aanwezig dat de GLC net als de C-klasse op de markt komt met twee verschillende grilles, afhankelijk van de uitvoering. Op dit prototype is de grille in ieder geval nog goed verpakt.

Richting de achterzijde lijkt het erop dat de raamlijn van de GLC naar achteren toe in een lichte boog loopt. Hoe de achterste zijruit eruit ziet wordt niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat deze net als bij de GLA licht omhoog loopt aan de onderkant. De bumper is nog goed verpakt, maar in ieder geval schijnen de led-achterlichten al wat meer door de camouflage heen. De achterlichten zitten op dezelfde plek als bij de uitgaande GLC, maar lopen onderin in een wat steilere lijn naar boven. Daarmee volgt de GLC dus de designrichting van andere recente Mercedessen.

Al met al staat de nieuwe GLC waarschijnlijk eerder voor een evolutie dan een revolutie. Reken voor de aandrijflijnen vooral op viercilinders met elektrificatie. In eerste instantie ligt het voor de hand dat de GLC op de markt komt met dezelfde krachtbronnen als de C-klasse: drie benzine-versies en drie diesels, allen viercilinders en variërend van 163 tot 258 pk. Later komt er naar alle waarschijnlijkheid ook een plug-in hybride 300e met een systeemvermogen van 313 pk. Heftige AMG-versies met plug-in hybride spierkracht worden ook verwacht, al zijn deze nog niet gespot.