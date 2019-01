Nieuwe Mercedes-Benz CLA gelekt

Dankzij het Australische Caradvice kunnen we jullie al uitgebreid kennis laten maken met de tweede generatie van de CLA. De nieuwe CLA-klasse komt voor het eerst naast een andere sedan op de menukaart van Mercedes' compacte modelfamilie te staan: de A-klasse Limousine.

De CLA is echter het sportievere alternatief voor die nieuwe sedan. Hoeveel het binnenste van de CLA nagenoeg overeenkomt met dat van zijn broertjes in de A-familie, vertoont het exterieur weer meer verwantschap met dat van auto's als de CLS-klasse én Benzen met 'Coupé' in de modelnaam. Met name aan de achterkant zijn verwijzingen naar de GLC/GLE Coupé en de al genoemde CLS te zien. De oranje details die je op deze zwarte CLA ziet, horen zeer waarschijnlijk bij een First Edition.

Voor nu moeten we het met deze foto's van de nieuwe CLA doen. Alle informatie en het officiële beeldmateriaal volgen waarschijnlijk spoedig. In een later stadium wordt de CLA-prijslijst uitgebreid met een nieuwe CLA Shooting Brake.