Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse klaar voor 2021

Het is een veelgehoorde klacht over het huidige sedanaanbod van Mercedes-Benz. De C-, E- en S-klasse lijken designtechnisch wel heel sterk op elkaar. Het ziet er alleen niet naar uit dat Mercedes-Benz in de nabije toekomst opeens een compleet andere designstrategie hanteert. Spionagefoto's waarop een ingepakte nieuwe C-klasse Sedan is te zien, bevestigen dat ook de C-klasse van 2021 een gekrompen versie van de dit jaar vernieuwde S-klasse wordt. Het Matroesjka-beleid blijft overeind.

De nieuwe S-klasse is overgoten met een doorontwikkelde versie van de relatief klassieke designtaal die we kennen van het vorige model en die behandeling lijkt de C-klasse ook te ondergaan. De duidelijk meer geknepen koplampen komen iets hoger in het front te zitten en de grille lijkt daarbij iets te zakken. De achterlichten van de nieuwe C-klasse duiken, net als bij de gefacelifte E-klasse en de nieuwe S-klasse, straks meer de breedte in. De nieuwe C-klasse Sedan op deze foto's krijgt natuurlijk weer gezelschap van een nieuwe C-klasse Estate. Wat Mercedes-Benz met de C-klasse Coupé- en Cabrio-versies van plan is, is nog onduidelijk. Zo groot als het Coupé- en Cabrio-aanbod tot voor kort bij het merk was, wordt het in ieder geval niet meer. Het is nog even de vraag of de Coupé- en Cabrio-smaken alleen bij de S-klasse worden weggesneden.

De nieuwe C-klasse staat op een doorontwikkelde versie van het huidige MRA-platform. Reken in ieder geval op een grotere reeks plug-in hybride versies en meer smakaken met mild-hybridetechniek. Ook op AMG-vlak staat er het een en ander te gebeuren. Naar verluidt worden zowel de zescilinder van de C43 als de achtcilinder van de C63's vervangen door een viercilinder met elektro-hulp. Daarover komen we pas na de lancering van de reguliere versies van de nieuwe C-klasse meer te weten.