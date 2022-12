Nieuwe kleine elektrische Volvo heet EX30

Begin november trok Volvo het doek van de EX90, een splinternieuwe en altijd elektrisch aangedreven SUV die in feite de opvolger van de XC90 is. Hoewel de XC90 in diverse markt nog enkele jaren aanblijft, is de EX90 het nieuwe Volvo-vlaggenschip. Ook in een veel lager segment ziet Volvo een EV wel zitten. Er komt een model aan dat nog onder de XC40 wordt gepositioneerd en daarvan is nu bekend dat hij EX30 gaat heten.

Tijdens de presentatie van de EX90 gaf Volvo al een hint naar de komst van een nieuw kleiner model. In gesprek met Automotive News Europe verwijst Volvo-topman Jim Rowan naar de nieuwe kleine elektrische Volvo met modelnaam 'EX30'. Die Volvo EX30 zal in China geproduceerd gaan worden, maar is niet alleen voor de Chinese markt bestemd. Ook voor de exportmarkten wordt de EX30 in Chengdu, Daqing of Taizhou gebouwd.

De Volvo EX30 komt beschikbaar met accupakketten in meerdere formaten en wordt nadrukkelijk een stapje kleiner dan de XC40. Met het model hoopt Volvo een grotere en vooral jongere kopersgroep aan te spreken.

Interessant detail: Volvo ziet vooralsnog weinig in het verwisselbaar maken van accupakketten. Vooral uit veiligheidsoogpunt. Volgens Rowan zorgt het constant bevestigen en los schroeven van een accupakket mogelijk voor een veiligheidsrisico.