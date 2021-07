Nieuwe Kia Sportage in verlengde vorm

De nieuwe Kia Sportage is de eerste in z'n bloedlijn die zowel een variant met een korte als met lange wielbasis beschikbaar komt. In Europa krijgen we de korte variant. Kia heeft vandaag meer informatie vrijgegeven over de langere versie. Hoewel die versie onder meer in thuisland Zuid-Korea wordt verkocht, is de nieuwe informatie toch interessant.

Kia liet in juni al de eerste foto's van de nieuwe Sportage zien. De nieuwe, vijfde generatie Sportage krijgt naast de reguliere variant ook een versie met een verlengde wielbasis. Die auto komt in ieder geval in Zuid-Korea op de markt en het is die uitgerekte Sportage waar Kia nu meer informatie van vrijgeeft. We leren niet alleen iets over de afmetingen van de nieuwe Kia Sportage, maar ook over de motoren waarmee hij beschikbaar komt.

De uitgaande vierde generatie Kia Sportage is 4,48 meter lang en heeft een wielbasis van 2,67 meter. Kia geeft nu vrij dat de lange variant van de nieuwe Sportage 4,66 meter lang is en een wielbasis heeft van 2,76 meter. Ook het zustermodel van de Sportage, de nieuwe Hyundai Tucson, kent een korte en een lange versie. De lange Tucson heeft tevens een wielbasis van 2,76 meter en is zo'n 4,65 meter lang. Die afmetingen zijn vrijwel identiek aan die van de lange Sportage die Kia nu heeft vrijgegeven. Het ligt voor de hand dat de afmetingen van de 'korte' Kia Sportage die naar Europa komt, ongeveer overeenkomen met die van de nieuwe Tucson. Mik dus op een 4,5 meter lange SUV met een wielbasis van 2,68 meter.

In Zuid-Korea komt de Kia Sportage op de markt met een aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling geknoopte 180 pk en 265 Nm sterke 1.6 T-GDI, een geblazen viercilinder benzinemotor. Ook is een handgeschakelde zesbak te krijgen. In z'n thuisland wordt de Sportage straks ook geleverd met een 186 pk en 417 Nm sterke 2.0 dieselmotor, een machine die aan een achttraps automaat is gekoppeld. Moeten we deze motoren ook in Nederland verwachten? Waarschijnlijk niet. Zustermodel Tucson wordt in Nederland geleverd met een 160 pk sterke mild-hybride 1.6 T-GDI en is daarnaast als 230 pk sterke Hybrid en als 265 pk sterke Plug-in Hybrid te krijgen. Verwacht die motoren ook in de Europese Sportage.

Kia meldt trots dat de nieuwe Sportage beschikbaar komt met Terrain Mode, een rijmodus waarin de SUV op gladde ondergronden beter tot z'n recht moet komen. Ook heeft de Sportage Electronic Control Suspension (ECS), continue variabele dempers. Uiteraard krijgt ook de vijfde generatie Sportage de beschikking over Highway Driving Assist.

Specifieke informatie voor de Europese variant van de nieuwe Kia Sportage volgt later.