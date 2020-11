Nieuwe Kia Sportage gepresenteerd

Kia heeft in China het doek van wat het zelf 'de nieuwe Sportage' noemt getrokken. Niet schrikken, deze nieuwe Sportage is minder nieuw dan je denkt en komt ook nog eens niet naar Nederland. Dat behoeft natuurlijk wat uitleg. Kia verkoopt zijn modellen in China via het samenwerkingsverband Dongfeng-Yueda-Kia. Op de Chinese prijslijst vindt je de KX5, in feite 'onze' Sportage, maar dan met een compleet eigen snuit (foto's 3 en 4). Dan is er de SUV die Kia in China wél Sportage noemt, maar feitelijk geen Sportage is. Het is die SUV die nu grondig is gefacelift.

De SUV die Kia in China als Sportage verkoopt, werd begin 2018 op de Chinese markt gebracht (foto's 5 en 6). In feite is het helemaal geen Kia. Onder de bonkige SUV-koets gaat namelijk deze Hyundai ix35 schuil (foto's 7 en 8). De afmetingen van die Chinese Sportage zijn overigens wel vergelijkbaar met die van het hier bekende model met die naam. Inmiddels is de Chinese Sportage enkele jaren op de markt, en Dongfeng-Yueda-Kia voert nu een ingrijpende facelift op het model door. Na z'n bijpuntsessie gaat nu 4,53 meter lange SUV als Kia Sportage Ace door het leven. Aan de 200 pk sterke geblazen 1.5 benzinemotor wordt niet gerommeld. Wel kan de Sportage Ace nu deels autonoom (niveau 2) z'n weg vinden op de snelweg.

De vernieuwde Chinese Kia Sportage heeft een compleet nieuwe snuit waarin opvallend vormgegeven koplampen en een gigantisch hekwerk het beeld bepalen. Een stukje in carrosseriekleur uitgevoerd kunststof neemt een hapje uit de kijkers, terwijl een deel van de koplampen optisch overloopt in de grille zelf. Opvallend is dat de grille Kia's tiger nose-design ditmaal wél heeft overgenomen. De Sportage krijgt een nieuwe voorbumper en ook achterop gaat de boel behoorlijk op de schop. Net als de neus van de Sportage vertoont ook z'n nieuwe bilpartij overeenkomsten met die van grote broer Sorento. Onder meer de verticale achterlichten met uitlopers op de hoeken doen aan die van die grotere SUV denken. Over die Sorento hebben we nog een leuk weetje. Het huidige model bestaat in China helemaal niet. Wel verkoopt het merk er een optisch aangepaste versie van de vorige Sorento als KX7 (foto's 9 en 10).

Kia Sportage voor Europa

Achter de schermen werkt Kia hard aan een nieuwe Sportage voor de Europese markt. Die auto is in ingepakte trim inmiddels opgedoken op de fameuze Nürburgring-Nordschleife. Die nieuwe Sportage deelt het gros van zijn techniek met de nieuwe Hyundai Tucson en belooft als dat zustermodel een zeer extravagante verschijning te worden.