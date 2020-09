Nieuwe Hyundai Tucson in beeld

Hyundai werkt aan een compleet nieuwe Tucson en het is die SUV waarvan het merk een set designschetsen laat zien. Het is voor het eerst dat de Koreaanse fabrikant beelden deelt van het uiterlijk van de nieuwe Tucson.

De Tucson die momenteel in de showrooms van Hyundai staat, is daar sinds 2015 te vinden. Dat maakt de broer van de Kia Sportage niet bepaald tot het jongste model van de Koreanen. In de ontwikkelingskamers van het merk staat een volledig nieuwe en alweer vierde generatie Tucson te trappelen om zijn gezicht te laten zien. Later deze maand stelt Hyundai die Tucson aan de wereld voor. Voor het zover is, moeten we ons eerst door de opwarmronde heen worstelen.

Hyundai is bepaald niet bang. Afgaande van deze digitale tekeningen belooft de kersverse Tucson een uiterst extravagant model te worden. Het uiterlijk is overduidelijk gebaseerd op dat van de Vision T Concept die Hyundai vorig jaar in Los Angeles voorstelde. Dat betekent dat ook de Tucson een zeer opvallend vormgegeven koets krijgt, compleet met ten dele in de grille verwerkte ledverlichting en minstens zo opvallende verlichting achterop. De koets zelf is doorspekt met relatief strakke lijnen en ronde vormen die elkaar afwisselen.

Ook van het interieur heeft Hyundai werk gemaakt. De middenconsole bestaat uit een volledig glad oppervlak, waar fysieke knoppen lijken te ontbreken. In plaats daarvan geeft Hyundai de Tucson een groot infotainmentscherm met daaronder aanraakgevoelige knoppen voor onder meer de klimaatregeling. Het is opvallend hoe eenvoudig het display oogt. Het stuurwiel is helemaal 'Hyundai 2020' en dus krijgt Tucson net als de nieuwe i20 en de Sonata een hoepel met vier opvallend vormgegeven spaken. Achter het stuurwiel staat een rechthoekig digitaal display dat als instrumentarium fungeert.

Reken erop dat de auto in elk geval ook als plug-in hybride op de markt komt, al zullen er ook conventionele benzine- en dieselmotoren leverbaar zijn. Later deze maand meer!