Hyundai presenteert Vision T Concept

Hyundai heeft in Los Angeles de Vision T Concept aan de wereld voorgesteld. Die 'T' staat daar niet voor niets. Het studiemodel geeft namelijk zeer waarschijnlijk een impressie van wat we op designvlak van de nieuwe Tucson kunnen verwachten!

De Vision T Concept is een SUV wiens hoekige koets zich over een afstand van 4,61 meter uitstrekt. Het studiemodel is 2,01 meter breed, 1,7 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,8 meter. Diverse designelementen, waaronder de bijzonder vormgegeven snuit, die eerder al op de HDC2 Grandmaster Concept en op de Fil Rouge Concept te zien was, dook al op op een ingepakt testexemplaar van de nieuwe Tucson en ook de complete raampartij en het achtersteven vertonen overeenkomsten met die gecamoufleerde Koreaan.

De genoemde testauto, zie hierboven, leek gegroeid te zijn ten opzichte van de huidige in 2015 op de markt gebracht Tucson en dat strookt met de afmetingen van de Vision T Concept. Zetten we de huidige Tucson ernaast, dan is de Vision T Concept 13 centimeter langer en is de wielbasis van die showauto eveneens 13 centimeter groter. Als we ervan uitgaan dat Hyundai die cijfers niet willekeurig heeft gekozen, dan weten we nu direct hoe groot de nieuwe Tucson daadwerkelijk wordt.

Het front van de Vision T Concept verdient het om even op terug te komen. Hyundai omschrijft de designstijl hier als 'Hidden Signature Lamp', en dat heeft alles te maken met dagrijverlichting die in de elementen van de grille zijn 'verstopt'. Ook de onlangs bijgewerkte Grandeur draagt een dergelijke masker. De grille van het studiemodel is overigens 'actief' en dat houdt in dat de grille gesloten is als de motor slechts stationair draait. De afzonderlijke 'cellen' openen vervolgens als de aandrijflijn koeling behoeft.

Hyundai hint al naar de komst van een plug-in hybride aandrijflijn. De Vision T heeft op zijn rechterflank bij het achterscherm namelijk een verborgen laadpunt. Reken in ieder geval op de komst van een plug-in hybride Tucson, al valt de komst van een volledig elektrische variant niet uit te sluiten.