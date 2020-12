Nieuwe hypercar McLaren gesnapt

McLaren werkt achter de schermen hard aan de ontwikkeling van de hybride Artura, maar de exclusieve sportwagenfabrikant heeft meer nieuws in het vat zitten. Het merk komt over enkele jaren met een knalharde opvolger van de P1, maar voor het zover is, voegt het merk nog een model toe aan zijn Ultimate Series.

Onze spionagefotograaf heeft een ingepakte McLaren betrapt. Nog altijd is niet helemaal helder wat McLaren precies met deze nieuwkomer van plan is, maar dat we hem eerder hebben gezien staat buiten kijf. In november kon AutoWeek exclusief een stel patentschetsen van een nieuwe hypercar van McLaren laten zien. Het ingepakte testmodel dat vandaag is gesnapt, is overduidelijk dezelfde auto.

Het heftige spoilerwerk, de gaten op het achterdek, de plaatsing van de uitlaat en de half openende zijruitjes: stuk voor stuk designelementen die zowel op de genoemde patentschetsen als op dit testexemplaar te zien zijn. Dat heftige spoilerwerk laat ook geen twijfel bestaan over de 'Serie' waaraan McLaren de supersporter toevoegt. Dat moet namelijk de Ultimate Series zijn, de absolute topklasse binnen het portfolio dat momenteel uit de Elva, de Speedtail, de Senna en Senna GT-R bestaat.

Het is niet ondenkbaar dat de bolide, die mogelijk Spectre gaat heten, geen compleet nieuw model is. Er gaan onder meer geruchten dat de 'Spectre' zijn basis deelt met de al lang en breed uitverkochte Senna GTR, de niet-straatlegale circuitversie van de van nature al heftige Senna. De Spectre zou dan ook dezelfde 825 pk sterke twinturbo V8 achter de voorstoelen krijgen als die naar Ayrton Senna vernoemde extremist, maar daar blijft het mogelijk niet bij. De 'Spectre' - die overigens doorspekt is met designinvloeden van de Ultimate Vision GT Concept uit 2017 - zou daar bovenop het hybridesysteem van de op stapel staande Artura krijgen, de hybride sportwagen die volgend jaar de complete Sport Series vervangt. Kijk niet gek op als de Spectre zomaar meer dan 1.000 pk krijgt toebedeeld. Of de nieuwe McLaren leverbaar wordt in een een 'grote' oplage van enkele honderden exemplaren of dat het bij zo'n tien tot twintig stuks blijft, valt nog te bezien.