Nieuwe Honda CR-V vanuit alle hoeken

Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek de foto's opgedoken van de splinternieuwe Honda CR-V die in 2023 op de markt komt. Hoe relevant zijn in China gelekte foto's van een nieuwe Honda voor de Nederlandse consument? Behoorlijk! De nieuwe CR-V op de foto's heet daadwerkelijk CR-V en dat betekent dat dit het model betreft dat in China door het samenwerkingsverband Dongfeng Honda wordt verkocht. Dongfeng Honda's CR-V is optisch vrijwel identiek aan het internationale model, joint venture GAC Honda verkoopt op zijn beurt een optisch van de internationale CR-V afwijkende versie met modelnaam Breeze.

Honda bewandelt op designpad een relatief behoudend designpad. Zo is de nieuwe Civic een stuk milder vormgegeven dan zijn voorganger en ook de nieuwe Honda CR-V zal met zijn design waarschijnlijk niemand tegen de haren instrijken. De CR-V krijgt een strakke snuit met relatief platte, brede koplampen en zilverkleurige elementen die er vanuit de bovenkant van de grille in doorlopen. Aan de achterzijde zien we achterlichten die zowel de raamstijlen als de achterklep in lopen.

Eerdere spionagefoto's wekten bij ons al het vermoeden dat de nieuwe CR-V een maatje lijkt te groeien en met de nieuw opgedoken informatie worden die vermoedens bevestigd. De nieuwe Honda CR-V is volgens zijn Chinese registratiegegevens 4,7 meter lang. Het huidige model strekt zich uit over een afstand van zo'n 4,6 meter. Tien centimeter winst dus. Ook is de wielbasis van de nieuwe CR-V met 2,7 meter iets groter, al is de winst hier ten opzichte van het huidige model met 4 centimeter niet enorm.

De CR-V komt in Europa alleen met een hybride aandrijflijn op de markt. De CR-V's die je op deze foto's ziet, hebben elk een 193 pk sterke 1.5 onder de kap, al is nog maar de vraag of ook deze al geëlektrificeerd zijn.

De nieuwe Honda CR-V komt volgend jaar op de markt. In datzelfde jaar breidt Honda zijn modellengamma uit met een nieuwe elektrische SUV in het segment van de HR-V en met de ZR-V.