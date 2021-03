Nieuwe Honda Civic Sedan duikt op

De adepten van Civic11oforum plaatsen hebben twee afbeeldingen van de nieuwe generatie Civic Sedan in handen gekregen. Hoewel AutoWeek het uiterlijk van de Hatchback en Sedan eerder al kon vrijgeven en het design geen verrassing meer is, is het altijd interessant om daadwerkelijke foto's van het nieuwe model te zien.

De op deze foto's zichtbare Chinese uitvoering van de Civic Sedan wijken optisch niet erg af van de versie die in onder meer de Verenigde Staten en Europa op de markt komt. Het model lijkt sprekend op de Civic Prototype (foto's 3 en 4) die Honda vorig jaar presenteerde. Net als de Hatchback is ook de Sedan een stuk rustiger vormgegeven dan het huidige model. De enige optische frivoliteit zit hem in het knikje in de schouderlijn. Het front doet geheel volgens verwachting sterk denken aan dat van grote broer Accord.

Volgens de eerste door Honda bij het Chinese patentbureau ingediende informatie is de nieuwe Civic Sedan 4,67 meter lang en heeft -ie een wielbasis van 2,74 meter. De afstand tussen de voor- en achteras is daarmee vier centimeter groter dan nu het geval is. Ook is de Sedan straks 4 centimeter langer.

Het is overigens nog maar de vraag of Honda de Civic Sedan ook in Nederland weer naast de Hatchback gaat voeren. Het is nog niet bekend wanneer Honda de internationale uitvoeringen van de jongste Civic Sedan en Hatchback presenteert.

Hier zijn de nieuwe Civic Hatchback en Sedan al vanuit alle hoeken te bekijken.