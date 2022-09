Nieuwe Ford Mustang: gewoon weer met V8

Een kleine 60 jaar na de presentatie van de eerste Ford Mustang maken we kennis met de volledig nieuwe zevende generatie van de pony car. De nieuwe Ford Mustang krijgt gewoon weer een V8 en is direct als Convertible én als extra sportieve Dark Horse gepresenteerd.

Door de populariteit van de elektrische Ford Mustang Mach-E zou je bijna vergeten dat Ford ook nog een échte Ford Mustang verkoopt. Je kent hem wel, dat sportieve model dat je met een 5.0 liter V8 kunt kopen. Zo'n negen jaar na de presentatie van de vorige generatie Mustang komt Ford met een compleet nieuwe. Wat blijkt? Vooralsnog lijkt het erop dat de nieuwe Mustang vrolijk aan de wal staat de kijken terwijl de elektrificatieboot richting de horizon vertrekt.

V8-macht

Uitgebreide technische specificaties geeft Ford van de nieuwe Mustang nog niet vrij, maar we weten wel dat de 'Stang gewoon weer een machtige 5.0 V8 krijgt. Daar blijft het niet bij. Net als de uitgaande generatie krijgt ook de nieuwe Mustang weer een viercilinder. Dat is opnieuw een Ecoboost-machine met een slagvolume van 2,3 liter, al is die benzinemotor volgens Ford helemaal nieuw. Vierwielaandrijving? Vergeet het. De zevende Mustang heeft altijd achterwielaandrijving. De achterwielen ontvangen het vermogen via een handgeschakelde zesbak of via een tientraps automaat als je voor de V8 kiest. Ga je voor de vierpitter, dan valt er weinig te kiezen, de 2.3 Ecoboost is namelijk altijd aan de automaat geknoopt. Ford rept met geen woord over elektrificatie en dus lijkt het erop dat de nieuwe Mustang vooralsnog geen (mild)-hybride versie krijgt. De huidige Mustang GT, met V8 dus, levert in de basis 449 pk, de 2.3 schopt het tot 290 pk.

Design en interieur

De nieuwe Ford Mustang is natuurlijk direct als Mustang te herkennen. Het model heeft een lange motorkap en een al vroeg aflopende daklijn die vloeiend overloopt in de achterklep. Aan weerszijden van de grille zien we platte, gemeen de wereld in turende ledkoplampen. De achterlichten zijn weer opgebouwd uit verticale segmenten, al ogen ze een stuk strakker dan die van het uitgaande model. Opvallend: de raampartij van de nieuwe 'Stang lijkt als twee druppels water op die van het model dat hij vervangt, wat ons enigszins doet vermoeden dat zevende Mustang niet tot op het kleinste moertje nieuw is. Ford laat direct de Mustang Convertible zien, een auto die weer een stoffen kap krijgt.

Ook in het interieur heeft Ford de Mustang naar 2022 vertaald. Zo vind je achter het stuurwiel een 12,4 inch digitaal instrumentarium dat optisch is samengesmolten met het ernaast geplaatste infotainmentscherm. Dat scherm heeft een diameter van 13,2-inch. Eronder zitten twee ietwat hoekige ventilatieroosters. Wie in het interieur een hele reeks desginverwijzingen naar het Mustang-verleden verwacht, komt bedrogen uit. Goed nieuws voor wie niet helemaal tevreden was met het materiaalgebruik in de huidige Mustang: volgens Ford is dat danig verbeterd.

Dark Horse

Ford introduceert direct een extra sportieve uitvoering waarmee je je volgens Ford ook prima op het circuit het vermaken. De Dark Horse heeft een sperdifferentieel, een grotere stabilisatorstang achter, extra versteviging en straffere veren. Ook van deze versie geeft Ford nog geen specificaties vrij, al is de 5.0 V8 in de Dark Horse ongetwijfeld iets potenter dan het exemplaar in de Mustang GT.

De nieuwe Ford Mustang staat nog dit jaar bij de Amerikaanse dealers. We verwachten het model ook weer in Nederland, maar daarover is officieel nog niets bekend.