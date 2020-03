Nieuwe Fiat Strada opnieuw in beeld

Fiat do Brasil, de Braziliaanse tak van Fiat, kiest er voor om de introductie van de nieuwe Strada stapsgewijs te laten plaatsvinden. In plaats van dat het merk in één keer het complete uiterlijk van de nieuwe pick-up vrijgeeft, stuurt het merk om de zoveel een nieuwe afbeelding van de auto naar buiten. Op deze nieuwe afbeelding is de achterzijde van de auto te zien.

Ook de achterzijde van de nieuwe Strada vertoont sterke gelijkenissen met die van de Toro, een pick-up met vier portieren die Fiat in onder meer Brazilië al op de prijslijst heeft staan. De Strada krijgt achterlichten die sterk lijken op die van zijn grotere broer, al zijn ze een maatje kleiner uitgevoerd. Een ander opvallend verschil heeft betrekking op de achterklep zelf. Waar bij de Toro twee 'deurtjes' toegang bieden tot de laadbak, krijgt de nieuwe Strada een naar beneden scharnierende enkele klep met centraal boven het grote Fiat-logo een handgreep. De Strada op de foto's heeft net als de Toro aan iedere kant twee portieren. Hoewel de Strada momenteel met en zonder langere cabine is te krijgen, is de pick-up nooit in deze nieuwe vorm beschikbaar geweest. Zet echter ook in op de komst van een versie met korte cabine en slechts twee portieren.

In onder meer Brazilië zijn compacte op personenauto's gebaseerde pick-ups relatief populair. Volkswagen verkoopt er de op de Gol gebaseerde Saveiro en Renault heeft er een Duster met open laadbak op de bestellijst staan: de Oroch. Ook deze nieuwe Saveiro lijkt voor het eerst beschikbaar te komen met twee extra portieren, daar de concept-car die op de nieuwkomer vooruitblikt met vier portieren was uitgevoerd.