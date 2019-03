Nieuwe designbaas bij Rolls-Royce

Kabaň (46) blijft daarbij in de familie, want sinds 2017 staat er ‘Head of Design Studio BMW’ op z’n visitekaartje. De man is geen onbekende in de wereld van de meest luxe en dure automobielen, want in zijn tijd bij de Volkswagen Groep was hij onder meer verantwoordelijk voor het exterieur van de Bugatti Veyron.

Adrian van Hooydonk, de Nederlander die zich nog altijd BMW’s Chief Designer mag noemen, is blij met de overstap van Kabaň. “Het designteam van Rolls-Royce creëert uitzonderlijke auto’s. Ik ben ervan overtuigd dat dit fenomenale team onder Jozef Kabaň een geweldige toekomst tegemoet gaat.”