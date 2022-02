Nieuwe DeLorean nu echt op komst

Eerder deze week was er voor het eerst in ruim een jaar weer een teken van vernieuwing bij de DeLorean Motor Company. Toen doken er nieuwe logo's op en werd de geruchtenmolen over een retro-DMC-12 weer eens aangezwengeld. Niet geheel onterecht, blijkt nu. DMC toont nu namelijk een teaser van wat ongetwijfeld die nieuwe DMC-12 is. In de neus zien we vermoedelijk een ledbalk die qua vorm verwijst naar de vorm van de DMC-12 met de Gullwing-deuren. Die deuren heeft ook de nieuwe DeLorean weer en dat is in combinatie met de andere lijnen die we zien een stevige hint dat de nieuwe DeLorean sterk op zijn veertig jaar oude voorvader zal lijken.

We zien vrijwel zeker dezelfde auto als op de foto hierboven. Die teaserplaat deelde Italdesign vorig jaar. Het befaamde Italiaanse ontwerphuis heeft dus aan de wieg van de nieuwe DeLorean gestaan. Dat belooft wat. DMC is nog bepaald niet scheutig met informatie over de nieuwe 'DMC-12', maar laat wel weten dat we 'm dit jaar dan eindelijk te zien krijgen en stelt dat het een EV is. Daarmee komt er een einde aan jarenlange geruchten over een reïncarnatie van de geflopte auto, die mede dankzij de filmreeks 'Back to the Future' toch nog een cultstatus kreeg.