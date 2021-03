Nieuwe concept-car Honda in beeld [Exclusief]

Voor de tweede keer in korte tijd kan AutoWeek je exclusief een stel patenttekeningen van een nieuw studiemodel van Honda laten zien. Het lijkt te gaan om een futuristisch ogende vooruitblik op nieuwe sedan.

In februari dit jaar wist AutoWeek hand te leggen op een reeks patentplaten van een nog altijd onbekend nieuw studiemodel van Honda en vandaag hebben we afbeeldingen van een tweede concept-car van dat merk te pakken. Hoewel ook deze tweede nog onbekende showauto erg futuristisch is vormgegeven, lijkt het design een stuk levensvatbaarder dan die van het eerder opgedoken exemplaar.

Ook deze nieuwe nog naamloze concept-car van Honda heeft opvallende dichte wielkasten en moet het nog zonder in de praktijk best handige zaken als buitenspiegels en handgrepen doen. Het front en de achterkant geeft ongetwijfeld een indruk van iets dat Honda binnen nu en enkele jaren op de markt zou kunnen brengen. Mogelijk zien we hier een glimp van het ontwerp van de nieuwe Legend, Honda's topsedan waarvoor de jaren inmiddels beginnen te tellen.

Honda's concept-car heeft een front dat overeenkomsten vertoont met dat van onder meer de nieuwe HR-V, maar vooral met dat van de nog te onthullen nieuwe CR-V. De verlichting aan de achterzijde is in ieder geval helemaal van deze tijd en bestaat uit C-vormige ledlampen die via een over de volle breedte van de bips lopende strip met elkaar zijn verbonden.

Je merkt het al: we tasten nog behoorlijk in het duister. Mogelijk trekt Honda later dit jaar zelf het doek van zijn jongste concept-car.