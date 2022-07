Nieuwe Chevrolet Colorado: kleintje Silverado

Chevrolet komt met een compleet nieuwe generatie van de Colorado. De Colorado is de kleinere broer van de Silverado en krijgt ook designelementen van die auto mee. In tegenstelling tot de vorige Colorado is de nieuwe nog slechts in één carrosserievariant verkrijgbaar, maar dat is niet het grootste nieuws.

De uitgaande en in 2011 gepresenteerde tweede generatie Chevrolet Colorado was een technisch broertje van de Isuzu D-Max. De Colorado - die in de Verenigde Staten een ander smoeltje had dan elders in de wereld - is na 11 jaar volledig vernieuwd en lijkt niet meer aan de D-Max gerelateerd. Voorheen was de Colorado onder meer als Extended Cab en met een laadbak in diverse lengtematen te krijgen. Nu is er alleen nog een Double Cab-versie beschikbaar.

Hoewel de Colorado de kleine broer is van de Silverado, zijn de afmetingen bepaald niet subtiel. De pick-up meet 5,41 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 3,34 meter. De overhangen zijn korter dan voorheen, wat de vaardigheden van de pick-up naast het asfalt natuurlijk ten goede moet komen. De nieuwe Colorado heeft hoog in het front geplaatste platte koplampen, het voornaamste nieuwe designkenmerk. De achterzijde is precies zoals je van een pick-up verwacht en heeft dus relatief eenvoudige rechthoekige lichtunits. Ook in het interieur waait een stevige wind der vernieuwing. De Colorado krijgt een modern binnenste met daarin een 8-inch groot digitaal instrumentarium en een 11,3-inch infotainmentsysteem.

Chevrolet levert de Colorado als LT, Z71, Z71 Trail Boss, ZR2, en als eenvoudige bedrijfsversie Work Truck. De Colorado wordt leverbaar met een 2.7 viercilinder benzinemotor, een turboblok dat in drie vermogensversies beschikbaar komt. De krachtigste versie daarvan is zo'n 310 pk en 580 Nm sterk en is voorbehouden aan de sportief uitgevoerde ZR2. De middelste variant levert 310 pk, maar heeft met 530 Nm een lager koppel. Deze motorversie komt naar de de Z71, LT en Work Truck varianten. De LT en Work Truck hebben standaard een 240 pk en 350 Nm krachtige versie van de 2.7.

De Chevrolet Colorado heet in grote delen van Zuid-Amerika S10 en heeft in de Verenigde Staten nog een GMC-broertje in de vorm van de Canyon.