Nieuwe BMW M2 wordt waarschijnlijk zo'n 450 pk sterk

BMW trekt zich er mooi niets van aan dat de achterkant van de nieuwe M2 al te zien is geweest en schotelt ons een fotoserie van een nog sterk gecamoufleerd exemplaar voor. Niet geheel nutteloos, want de Duitsers maken ook alvast wat meer bekend over de M2.

De gloednieuwe BMW M2 heeft qua uiterlijk van de achterkant geen grote geheimen meer voor ons in petto. Ook van de rest van de auto laat het zich al aardig raden hoe het eruit komt te zien, maar dat weerhoudt BMW er natuurlijk niet van om 'm nog stevig in te pakken. De presentatie laat immers nog wel even op zich wachten. De rondom dikker aangeklede 2-serie Coupé heeft uiteraard weer een 3.0 biturbo zes-in-lijn als kloppend hart en BMW wil al wel vast kwijt wat we daar zo ongeveer van mogen verwachten. Waar het bij de vorige M2 begon bij een vermogen van 410 pk, mogen we bij de nieuwe M2 direct op prestaties rekenen van M2 CS-niveau. Dat betekent logischerwijs dat de nieuwe M2 in de basis al zo'n 450 pk sterk is.

Met dat vermogen kruipt de M2 direct dicht tegen zijn grote broers M3 en M4 aan, die in de basis een 480 pk sterke versie van dezelfde motor hebben. Het is dan ook nog maar de vraag of het M2-feestje nog verdergaat dan dat met opnieuw een CS-versie, want die zou dan logischerwijs qua vermogen zelfs direct in het vaarwater van de M3 en M4 komen. Dat de nieuwe BMW M2 een capabel scheurmonster wordt, lijkt hoe dan ook buiten kijf te staan. BMW geeft de M2 een adaptief M-chassis met het remsysteem van de M3 en M4 en optioneel kun je de M2 nog een stapje lichter maken door te tekenen voor een uit koolstofvezel opgetrokken dak en speciale koolstofvezel kuipstoelen. BMW laat die stoelen alvast zien, maar ook de reguliere exemplaren.

Tenslotte meldt men dat de nieuwe BMW M2 zowel met de achttraps M Steptronic-automaat leverbaar wordt als met een handgeschakelde zesbak. Wie het lekker puur wil aanpakken, zal vast blij zijn dat die tweede er ook nog bij is.

Wie enthousiast is geworden, moet nog wel even geduld hebben. BMW trekt in oktober namelijk pas het doek van de nieuwe M2 en in april volgend jaar is de marktintroductie.