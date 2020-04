Nieuwe BMW 2-serie Active Tourer opnieuw betrapt

Halverwege december is de nieuwe 2-serie Active Tourer voor de eerste keer op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat is de eerste keer dat BMW de MPV laat zien en zo dus bevestigt dat de huidige generatie een opvolger krijgt. Opmerkelijk, want het segment van de MPV is momenteel op sterven na dood. Voor BMW is de auto klaarblijkelijk echter nog aantrekkelijk genoeg om een gloednieuwe generatie de wereld in te sturen. Tijdens deze tweede ontmoeting krijgen we uitgebreider de kans om een blik op de nog stevig ingepakte koets te werpen. De auto rijdt namelijk meerdere keren voorbij.

In vergelijking met de vorige keer, is de BMW jammergenoeg nog net zo goed ingepakt met camouflagemateriaal. Toch weet de maskerende wrap niet te verhullen dat de 2-serie Tourer op veel vlakken op de nieuwe 1-serie lijkt. De grille-partij belooft dezelfde opmerkelijke vorm te krijgen en ook de vorm van achterlichten komt bekend voor. Grappig is de achterruitenwisser die vanonder de spoiler wordt gehaald en een nieuw ‘normaal’ plekje krijgt toegewezen aan de onderkant van de ruit. Verder krijgt de opgehoogde auto een extra zijruitje in de voorportieren én verhuizen de zijspiegels van de A-stijl naar de portieren.

Net als zijn voorganger wordt de nieuwe 2-serie Active Tourer een voorwielaandrijver. Of ook de ruimere Gran Tourer terugkeert, is nog niet duidelijk. De auto wordt voor het einde van dit of begin 2021 verwacht. De huidige 2-serie Tourer draait sinds 2014 mee. Ook deze keer wordt een plug-in-versie verwacht.