Nieuwe Audi S4 Avant betrapt en interieur in beeld

In de Oostenrijkse Alpen is Audi aan het testen geslagen met de splinternieuwe S4 Avant en daarvan zijn gelukkig voor ons foto's gemaakt. De subtopper van de nieuwe A4 is niet alleen vanbuiten, maar ook vanbinnen te zien.

Al jaren is de A4 een van de pijlers waar Audi op leunt en dat betekent dat het merk de A4 gewoon in zijn elektrificatiestroom meeneemt. Audi introduceert vanaf 2026 alleen nog nieuwe elektrische auto's en dat betekent dus ook dat de generatie van de A4 die Audi na dat jaar presenteert nog enkel elektrische aandrijflijnen krijgt. 2026 ligt nog vier jaar bij ons vandaan en de huidige generatie Audi A4 stamt uit 2015. Audi komt dus nog voor 2026 met een nieuwe A4, maar dat betekent wel dat die nieuwe generatie de laatste is die nog met verbrandingsmotoren op de markt komt. Op deze foto's zie je de nieuwe Audi S4 Avant, waarvan ook het interieur in beeld is verschenen.

De Audi S4 fungeert als sportieve subtopper van de A4-familie en is dus een stap onder de machtige RS4 gepositioneerd. De Audi A4 Avant op deze spionageplaten, geschoten in de prachtige Oostenrijkse Alpen, verraadt zijn S4-genen onder meer met zijn twee sets dubbele uitlaateindstukken onderaan de achterzijde. We zien verder vrij bescheiden en vooral dicht lichtmetaal die ons het zicht op de remmerij erachter belemmert.

Wel kunnen we voor het eerst een blik werpen op het interieur van de nieuwe Audi A4 Avant. We zien een aan de onderkant afgeplat stuurwiel met erachter een volledig digitaal instrumentarium dat zo te zien niet onder een overkapping is geplaatst. Het infotainmentsysteem lijkt er niet mee te worden versmolten en krijgt waarschijnlijk wat meer in de middenconsole een plek. De A4 moet het straks eveneens zonder traditionele keuzehendel voor de automaat doen.

De nieuwe Audi A4 en dus ook deze S4 Avant wordt uiterlijk weer een doorontwikkeling van het uitgaande model. De sleuf tussen de motorkap en de grille verdwijnt, de grille lijkt lager te worden dan die van het huidige model en de koplampen worden ietwat platgedrukt voor een venijniger voorkomen.

Een volledig elektrische Audi A4 komt er niet, maar toch is er semi-elektrisch nieuws. De nieuwe Audi A4 wordt namelijk de eerste (en laatste) die ook met plug-in hybride aandrijflijnen geleverd gaat worden. De A4, Q3, Q5, A6 en A8 zijn allemaal al met stekker verkrijgbaar. Reken op TFSI e-aandrijflijnen en een reels mild-hybride krachtbronnen. Wat deze S4 Avant gaat aandrijven is nog even de vraag. Het huidige model heeft een 350 pk sterke geblazen V6. Het is niet ondenkbaar dat die zescilinder bijgestaan door mild-hybride techniek ook in de jongste S4 komt te liggen.