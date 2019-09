Nieuwe Audi A3 Sportback bijna plakkerloos!

Dit jaar maakt autoland kennis met een nieuwe generatie Golf en die Volkswagen krijgt uiteraard weer een reeks broertjes met vergelijkbare techniek. Een daarvan is de Audi A3, een auto die zich nu nagenoeg volledig zonder camouflagestickers in het openbaar laat zien.

Volkswagen komt met een nieuwe Golf, Skoda met een nieuwe Octavia, Seat met een nieuwe Leon en Audi schuift binnen afzienbare termijn deze nieuwe A3 Sportback naar voren. De auto is al diverse keren in beeld verschenen, maar niet eerder stuurde Audi de A3 met zo weinig camouflageplakkers naar buiten.

De nieuwe Audi A3 Sportback die op deze foto's is te zien, blijft geheel volgens verwachting trouw aan het concept van het huidige model. Dat betekent dat het wederom een vijfdeurs hatchback is met een klein derde zijruitje na het achterportier. Opvallende zaken: de A3 krijgt relatief grote koplampen met een uitlopertje aan de onderzijde. De verlichting aan de achterzijde is platter dan voorheen. Die achterste lampen worden opnieuw met elkaar verbonden met de bekende ‘luifel’, al tracht Audi dat afdakje, dat overloopt in de vouw over de flank, te maskeren met een verchroomde strip.

Net als de straks nieuwe Golf staat ook deze nieuwe A3 Sportback op een aangepaste en gemoderniseerde versie van het MQB-platform. Verwacht een reeks benzine- en dieselmotoren met mild-hybrid techniek én vast ook een plug-in hybride. Scheurneuzen kunnen alvast uitkijken naar de komst van een snelle S3 en een kolderiek rappe RS3-variant. Een volledig elektrische A3 ligt niet in het verschiet. Daarvoor heeft de Volkswagen Groep immers z’n speciale MEB-platform, waarvan alle merken van de groep zullen meeprofiteren. Of de nieuwe A3 ook weer een Limousine- en Cabrio-versie krijgt, is nog niet bekend. De driedeursversie verwachten we in ieder geval niet meer terug.