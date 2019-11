Nieuwe Audi A3 Limousine gesnapt

Audi presenteerde in 2012 de huidige derde generatie van de A3. Het model kreeg naast een driedeurs niet alleen een vijfdeurs en een cabriolet in het gamma, maar voor het eerst in de modelhistorie ook een sedanversie. Die A3 Limousine keert volgend jaar in de nieuwe modelserie terug.

Er is namelijk een ingepakte A3 Limousine gesnapt die in de sneeuw aan koudetests wordt onderworpen. Waar de A3 Limousine in zijn eerste jaren uit eigen land slechts concurrentie hoefde te dulden van de Mercedes-Benz CLA, moet de Limousine nu meer concurrenten tegenstand bieden. Mercedes-Benz heeft van de CLA meer een vierdeurscoupé gemaakt, maar heeft de A-klasse Sedan in het leven geroepen om het oude CLA-plekje op te vullen. BMW heeft met de 2-serie Gran Coupé op zijn beurt een nieuwe CLA-concurrent in zijn gamma, maar heeft buiten Nederland ook een conventionelere sedanversie van de oude 1-serie rondrijden, al lijkt die auto in ons deel van de wereld niet in de verkoop te gaan. Mazda heeft van de 3 weer een sedanversie in de aanbieding en Toyota heeft de Corolla Sedan terug op de verkooplijsten gezet. De vraag is echter of die laatste twee door de A3 Limousine-kopersgroep als alternatief worden gezien.

Net als de verse A3 Sportback staat ook de komende A3 Limousine weer op het MQB-platform. De buitenmaten lijken net als bij de Golf en Octavia niet sterk toe te nemen. Natuurlijk heeft Audi een aardige reeks motoren in het vat zitten, verbrandingsmotoren waar ook weer diesels tussen zitten. Verwacht onder meer een 35 TDI met 150 pk en een 190 pk 40 TDI, beide tweeliters. Daarnaast maken we kennis met een reeks TFSI-benzinemotoren, waarbij de lichtste versie in beginsel 150 pk levert en er later wellicht nog een basisversie volgt. Elektrificatie beperkt zich bij de A3 voorlopig tot mild hybrid-techniek; van echte hybrides of zelfs volledig elektrische varianten is vooralsnog niets vernomen. Reken wel weer op de komst van een krachtige S-variant én een nog snellere RS.