Nieuwe Audi A3: eerste indruk

Audi neemt volgende maand de gloednieuwe A3 mee naar de beursvloer in Genève. Nog voordat de auto zijn snuit aan het publiek toont, mag AutoWeek exclusief een blokje om in de vierde generatie van de Duitse compacte middenklasser.

Om voor zijn onthulling nog niets van de productierijpe auto te onthullen, stuurt Audi ons de verlaten bergwegen van de Azoren op met een creatief verpakte A3. Dit deed het merk eerder met bijvoorbeeld de elektrische E-tron, Skoda met de Octavia en moederbedrijf Volkswagen met de ID.3. Stuk voor stuk maakten we kennis met al die auto's voordat het officiële onthullingsmoment had plaatsgevonden. Het recept is duidelijk: de fabrikant stuurt de foto's op, zelf worden alle camera's afgeplakt en verdere specificaties worden ook nog niet gedeeld. Het gaat puur om onze indruk!

Aangezien Audi bij onze rijtest niet erg vrijgevig met informatie is, vinden we zelf uit dat we waarschijnlijk de hand schudden met een S3. Papieren in het dashboardkastje leren ons dat het model iets zwaarder is dan de huidige S3 en zijn kracht uit een 1.984 cc motor put. Aan het blok wordt een S-Tronic-automaat gekoppeld. De besturing voelt verder vrij licht.

Hoewel 'onze' A3 flink gewrapt is, voorkomt Audi niet dat veel definitieve lijnen naar voren komen. Het lijkt een stevige doorontwikkeling van de huidige generatie te worden, met veel ontwerpinvloeden uit Audi's huidige garage. Zo herkennen we veel vormen van de nieuwere A1 en Q3.

Hoe het uitgebalanceerde onderstel verder voelt en de zitpositie bevalt, is te lezen in de uitgebreide eerste rijtest uit AutoWeek 6. Die editie ligt vanaf vandaag in alle winkels en belandt morgen bij alle abonnees op de deurmat. De officiële onthulling van de nieuwe Audi A3 volgt begin maart tijdens de Salon van Genève.