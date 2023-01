Nieuw infotainment voor Porsche 997, 987 en Cayenne

Het nieuwe PCCM Plus-systeem, zoals Porsche hem noemt, is er in twee varianten. Het eerste is geschikt voor de 997-generatie van de 911, die tussen 2004 en 2012 werd geleverd. Dit systeem is derhalve ook geschikt voor de Boxster en Cayman uit dezelfde periode, de 987. De tweede versie van het PCCM-systeem is speciaal ontwikkeld voor de eerste generatie van de Cayenne.

Dat dit onderscheid wordt gemaakt, is logisch, want de systemen zijn bedoeld om naadloos in het oorspronkelijke dashboard-ontwerp te passen. Dat geldt volgens Porsche niet alleen voor de fysieke knoppen en de omlijsting, maar eveneens voor de digitale omgeving zelf.

Ondanks het ‘periodecorrecte’ uiterlijk biedt de PCCM-omgeving wel alle moderne functionaliteiten. Daarbij valt te denken aan DAB+-radio, een modern navigatiesysteem, Android Auto en Apple CarPlay. Navigatiepijlen zijn ook in het instrumentarium zichtbaar zoals dat origineel het geval was, terwijl een ingebouwde boordcomputer via het touchscreen informatie geeft over onder meer het verbruik. Nederlands praten kan het systeem dan weer niet, want vooralsnog moeten we het doen met Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans. Wat dat allemaal kost? €1.688, ongeacht het model.

Wie een oudere Porsche heeft, kon overigens al eerder in de Porsche-shop terecht. Het merk levert sinds enige tijd een soortgelijk, maar compacter systeem voor het zogenaamde 1-DIN-formaat, plus een dubbel-Din scherm voor alle oudere Porsches die daarvoor de ruimte hebben.