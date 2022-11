Nico Hülkenberg vervangt Mick Schumacher bij Haas

Het Formule 1-team van Haas kende in de afgelopen jaren diverse coureurswissels. In 2023 gaat de samenstelling van het team er weer anders uitzien. Mick Schumacher verlaat per 2023 het team en maakt plaats voor Nico Hülkenberg.

In 2020 bestond het F1-team van Haas nog nog uit Romain Grosjean en Kevin Magnussen. De Russische coureur Nikita Mazepin en de Duitser Mick Schumacher - inderdaad de zoon van - werden als vervangers in de racestoeltjes geïnstalleerd. Nikita Mazepin werd dit jaar al vervangen door een oude bekende: Kevin Magnussen. Ook in 2023 keert een oude bekende terug naar de Formule 1: Nico Hülkenberg. Hij neemt in 2023 de plek in van Mick Schumacher die teambaas Günther Steiner dit seizoen niet voldoende heeft kunnen overtuigen.

Zoals gezegd is Nico Hülkenberg bepaald geen vreemde in de Formule 1. Hülkenberg was de laatste twee jaar reservecoureur voor het F1-team van Aston Martin en kroop dit jaar tijdens de Grote Prijs van Bahrain achter het stuur als invaller van Sebastian Vettel. Ook tijdens de Grote Prijs van Saoedie-Arabië was Hülkenberg op de baan in actie te zien. De 35-jarige Hülkenberg - die overigens ook een woordje Nederlands spreekt - heeft bij heel wat teams ervaring opgedaan. In 2010 betrad Hülkenberg de Formule 1 voor het eerst en de afgelopen twaalf jaar heeft hij in totaal 521 punten gescoord bij Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point en Aston Martin.

Dat Hülkenberg wel een potje kan sturen, is bekend. Hij heeft echter nooit een race gewonnen. Wel wist Nico Hülkenberg zich in 2010 op pole position te kwalificeren in Brazilië. Ook heeft Hülkenberg twee snelste ronden op zijn naam staan. Hülkenberg wist driemaal op de vierde plek te eindigen, maar heeft de derde, tweede of eerste plek dus nooit gehaald. Hij heeft daarmee de twijfelachtige eer om de meest ervaren F1-coureur (qua aantal gereden races) ooit te zijn die nooit op het podium eindigde.

Op 22 november kruipt Nico Hülkenberg in een F1-auto van Haas. Op het Yas Marina Circuit in Aby Dhabi rijdt hij dan een reeks testronden.