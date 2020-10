Formule 1-team Haas verder zonder Grosjean en Magnussen

Zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen heeft bekendgemaakt volgend Formule 1-seizoen niet meer voor het Formule 1-team van Haas te rijden. Daarmee komt er voor Grosjean een einde aan vijf jaar bij het Amerikaanse team. Voor Magnussen houdt het op na drie seizoenen.

De kans is groot dat het voor Grosjean helemaal einde oefening is in de Formule 1. De Frans-Zwitserse coureur moest vorig jaar al bijna het schip verlaten, maar Haas hield hem toch nog voor een jaar aan. Interesse vanuit andere teams lijkt er niet te zijn. Magnussen geldt over het algemeen als een meer gewaardeerde coureur, alleen is het nog niet helder of hij in beeld is bij andere teams.

Veel opties voor volgend jaar lijken er voor die twee niet meer te zijn, aangezien er aardig wat kapers op de kust zijn. Sergio Pérez en Nico Hülkenberg gelden als gedoodverfde kandidaten voor een stoeltje en daarnaast staan Mick Schumacher (de zoon van Michael), Yuki Tsunoda en Nikita Mazepin als Formule 2-coureurs klaar voor een overstap naar de Formule 1. Mazepin geldt als goede kanshebber voor een plek bij Haas, want hij kan veel geld meebrengen naar het team dankzij zijn schatrijke vader. Tsunoda is kandidaat voor een plek bij Alpha Tauri en Schumacher geldt als grootste kanshebber voor een plek bij het team van Alfa Romeo.

Opvolgers

Zoals gezegd is de kans groot dat Haas voor Mazepin gaat als één van de opvolgers van Grosjean en Magnussen. Daarnaast is Pérez meermaals genoemd als kanshebber en ook Hülkenberg zou een prima keuze zijn. Hülkenberg wordt echter ook in verband gebracht met Red Bull Racing als vervanger van de ondermaats presterende teamgenoot van Max Verstappen, Alexander Albon. Kortom, er kan nog veel gaan verschuiven in de aanloop naar het seizoen 2021.