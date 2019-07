NEVS slingert productie elektrische sedan aan

National Electric Vehicle Sweden (NEVS) heeft in de Chinese havenstad Tianjin een fabriek staan waar het jaarlijks 50.000 auto's kan bouwen. Of die volledige capaciteit ingevuld gaat worden door de elektrische sedan die NEVS er gaat bouwen, is overigens niet helemaal zeker. Wel weten we dat de auto gebruikmaakt van het platform van de laatste generatie van de Saab 9-3. Al eind 2017 kwam het bericht dat de elektrische 9-3, waarover naast een beoogde actieradius van 300 kilometer weinig bekend is, in productie ging, maar daar was het toch nog niet toe gekomen.

Het moederbedrijf van NEVS, het Chinese Evergrande Group dat sinds begin dit jaar een meerderheidsbelang van 51 procent in NEVS heeft, is zijn portfolio de laatste tijd grondig aan het uitbreiden. Het kocht niet alleen elektromotorfabrikanten Protean Holdings en het Nederlandse e-Traction, maar voegde ook de Chinese batterijleverancier CENAT New Energy aan zijn portfolio toe. Vooralsnog is de NEVS 9-3 alleen voor de Chinese markt bestemd. Vanbuiten is de sedan direct te herkennen als Saab 9-3. Wel heeft NEVS vernieuwde verlichting, een aangepaste grille, een vernieuwde motorkap, eigen zijspiegels en nieuw bumperwerk. In het interieur zien we een digitaal instrumentarium, een nieuwe schakelpook en een aangepaste middenconsole waarin een digitaal scherm een plek heeft gekregen.