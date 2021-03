Nederlandse ontwerper Ivo Groen van DS naar Lynk & Co

De Nederlandse auto-ontwerper Ivo Groen stapt per 1 maart over van DS naar Lynk & Co. Na in totaal 31 jaar voor Groupe PSA te hebben gewerkt wordt hij 'Vice President Head of Creative Design' bij het Chinese merk, dat zijn hoofdkantoor in Zweden heeft. AutoWeek sprak Groen over zijn nieuwe stap.

Ivo Groen heeft er een lange carrière op zitten als auto-ontwerper. Hij begon 31 jaar geleden bij PSA, waarvan hij de laatste 7 jaar hoofdontwerper was bij DS. Naast zijn werk als ontwerper is hij tevens columnist voor AutoWeek Classics. Nu wil hij zijn ervaring naar eigen zeggen overdragen op een jongere generatie en beginnen aan een nieuwe uitdaging. "Ik ben helemaal vrolijk van deze kans die ik krijg om met het uitstekende team van Lynk & Co samen te komen werken", reageert Groen op zijn overstap tegenover AutoWeek. Zijn drijfveren om de overstap te maken liggen volgens de ontwerper onder meer in 'de honger van het leren', maar Groen wil zijn ervaring ook gebruiken om jongere vakgenoten te begeleiden. "Daar gaan we iets machtigs beleven en ik voel dat het met Lynk & Co ook iets nuttigs zal zijn. Iets wat de nieuwe 'mobility users' begeren. Ook wil ik mijn ervaring delen en jong talent coachen. Dat is echt motiverend."

Wat Groen met name aanspreekt in het merk Lynk & Co, is dat het volledig 'design-driven' is. "Het grondwerk dat al door ontwerper Stefan Rosén en zijn team is gelegd voor een volledig nieuw merk van de Geely Holding is een fantastische basis om een complete 'User Experience' te ontwerpen voor de toekomst. Die moet van wereldklasse worden om de zware competitie ver achter ons te kunnen laten", aldus de ontwerper. Hoe dat concreet tot wasdom gaat komen, moet de tijd leren. Wie Ivo Groen gaat opvolgen bij DS, is nog niet bekend.

Europese ambitie

Lynk & Co werd in 2016 opgericht als dochtermerk van Geely. Qua positionering zit het merk tussen de auto's van Geely en Volvo in. In China heeft Lynk & Co al behoorlijk wat modellen op de markt en in Europa probeert het voet aan de grond te krijgen met de 01, een cross-over die op hetzelfde CMA-platform staat als de Volvo XC40. Het onderscheid zit bij Lynk & Co niet alleen in de auto zelf, maar vooral in het bijbehorende abonnementsmodel. Hierbij kun je voor € 500 per maand in de auto rijden en het maandbedrag verlagen wanneer je de auto deelt met anderen. Eind oktober opende het merk een winkel aan het Rokin in Amsterdam, maar het is nog niet bekend wanneer de eerste exemplaren van de 01 aan consumenten gaan worden geleverd.