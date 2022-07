'Nederlandse autokoper vooral op zoek naar benzineauto'

Nederlandse autokopers zijn in hun zoektocht naar een nieuwe of gebruikte auto vooral op jacht naar een auto met een benzinemotor. Dat blijkt uit cijfers die Autoscout24 publiceert.

Uit onderzoek van Autoscout24 onder 1.000 Nederlanders blijkt dat 25,3 procent van de mensen die op jacht is naar een nieuwe of gebruikte auto met benzinemotor wil. Daarmee is de benzineauto nog altijd het populairst onder de Nederlandse autokoper. 21,8 procent zou zijn vizier hebben gericht op een auto met een hybride aandrijflijn. 18,2 procent zegt een elektrische auto in het vizier te hebben.

Hoewel de benzineauto nog altijd het populairst is, neemt het aandeel van elektrische auto's in het totaal aantal online bekeken auto's op Autoscout24 wel toe. In het eerste halfjaar van 2021 was 1,77 procent van alle op de verkoopsite van nieuwe en gebruikte auto's bekeken modellen elektrisch. In het eerste halfjaar van 2022 ligt dat percentage op 3,05 procent. Ook spreekt Autoscout24 van een toename van het aandeel hybrideauto's in het totaal aantal bekeken auto's. Waar in de eerste zes maanden van 2021 nog 4,78 procent van de bekeken auto's een hybride aandrijflijn had, lag dat percentage in het eerste halfjaar van 2022 op 5,68 procent.

Daarnaast wordt er op Autoscout24 marginaal minder gezocht op nieuwe of gebruikte benzineauto's. Het aandeel benzineauto's in de zoekopdrachten daalde in het eerste halfjaar van 2022 met een verwaarloosbare 0,35 procentpunt naar 72,11 procent. Het aandeel dat dieselauto's in de zoekopdrachten hadden daalde van 19,26 procent naar 17,36 procent.

Niet geheel verrassend hebben de gestegen brandstofprijzen hun uitwerking op de de wensen van de Nederlandse autokoper. Van de 1.000 ondervraagden zegt een kleine 35 procent een EV aantrekkelijker te vinden nu de prijzen aan de pomp zo hoog zijn.

Meest gezochte auto's

Wat benzineauto's komen de Volkswagen Golf, Polo en Audi A3 het vaakst voor in de zoekopdrachten op Autoscout24. Wat betreft auto's met een hybride aandrijflijn is de Golf (GTE) ook het populairste model, gevolgd door de BMW X5 (!) en Toyota Auris. De Audi E-tron is daarnaast de populairste elektrische auto op het verkoopplatform, gevolgd door de Tesla Model S en de Zoe van Renault.