'Nederland één van eerste landen waar autobezit verdwijnt'

Het gros van de Nederlanders heeft nu nog een auto voor de deur staan om van deur tot deur te reizen. Dat gaat in de toekomst veranderen, verwacht Siemens. Dat werkt aan een app die 'mobility as a service' groot moet maken.

In Nederland is het reizen met verschillende vervoersmiddelen per reis nog niet echt ingeburgerd. Voor langere afstanden gebruiken we óf het OV, soms in combinatie met een (deel)fiets, of de auto. Van deur tot deur reizen met een eigen auto is nog altijd het populairst. Volgens sommigen kan het allemaal veel efficiënter als we - afhankelijk van de voorzieningen - standaard met een combinatie van publiek beschikbare vervoersmiddelen van A naar B gaan. 'Mobility as a Service' (MAAS), wordt dat ook wel genoemd. Je begint bijvoorbeeld met een deelfiets, stapt over op een trein en pakt vervolgens een deelauto om bij je eindbestemming te komen. Siemens Mobility werkt in opdracht van de NS, HTM (Den Haag) en RET (Rotterdam) aan een app die zulke reizen voor je kan gaan plannen en de beste mobiliteitsvormen bij elkaar pakt op basis van kosten en beschikbaarheid.

Olivier Gueydan, de CEO van de Nederlandse tak van Siemens Mobility, geeft in gesprek met het AD aan dat deze app in het voorjaar komt en Nederland het eerste land ter wereld is waar dit door het hele land te gebruiken zal zijn. Volgens hem is die keuze goed te onderbouwen: "Nederland is dichtbevolkt en kent een fijnmazig spoornetwerk. Nederlanders omarmen ook nieuwe technologieën sneller dan Duitsers of Fransen en behoren vaak tot de early adapters.”

Volgens Gueydan gaat Nederland als één van de eerste landen ter wereld hiermee MAAS omarmen en wordt de privéauto daarmee naar de uitgang verwezen: "De auto gaat als persoonlijk vervoermiddel geleidelijk verdwijnen. Van deur tot deur je reis plannen, zonder dat je zelf nog een auto hoeft te bezitten, is de toekomst. Je ziet nu al dat veel jongeren geen interesse hebben in autobezit." Gueydan stelt dat er nu bij de aanschaf van een auto nog makkelijk om bepaalde kosten rond een privéauto heen gekeken wordt, zoals de mrb, verzekering en parkeerkosten. Aspecten waarvoor je niet meer apart betaalt bij een deelauto of andere (toekomstige) vormen van mobiliteit op bestelling, zoals zelfrijdende busjes die je op een dag voor de deur af komen halen. De overtuiging lijkt dat een gestroomlijnder - en wellicht ook lager - kostenplaatje mensen ook moet overhalen om de privéauto te verkopen en over te stappen op MAAS.

Knelpunten

Of het er inderdaad van gaat komen, moet de tijd uitwijzen. Van een zeker optimisme getuigt de visie van Siemens wel, want de NS functioneert bijvoorbeeld niet bepaald op Japanse wijze en de deelauto lijkt hier vooralsnog niet heel erg aan te slaan. Er zal meer inzet op MAAS nodig zijn om het voor een bredere groep aantrekkelijk te maken. De Mobiliteitsalliantie presenteerde eerder dit jaar een plan voor de mobiliteit van de toekomst, waarin ook op MAAS wordt ingezet. Onlangs pleitte diezelfde Mobiliteitsalliantie voor 'structurele investeringen in mobiliteit' vanuit de overheid, omdat het volgens deze groep bedrijven nu al jarenlang aanmodderen is.