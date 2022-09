Nazomeren: Ferrari Roma Spider op komst

De Ferrari Roma en Portofino M staan binnen het uitgebreide modellengamma van Ferrari op ongeveer dezelfde hoogte. De Portofino M heeft een stalen klapdak en is daarmee de 'instap-Ferrari' die je moet hebben als je graag met een wapperende kruin rondgaat, terwijl de Roma altijd een coupé is. Althans, vooralsnog. Er komt namelijk ook een Ferrari Roma Spider aan.

De Ferrari Roma werd in 2019 gepresenteerd en dat betekent dat de wulps gelijnde Italiaan al zo'n drie jaar oud is. De Roma is er alleen als coupé en aangezien de presentatie van een open variant ervan uitbleef, leek het erop dat Ferrari niet meer met een open Roma zou komen. Deze spionagefoto's vertellen echter een ander verhaal, daarop is namelijk een grondig ingepakte Ferrari Roma te zien met aan afwijkende daklijn. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen: er komt een open Roma, die mogelijk Ferrari Roma Spider of Roma GTS gaat heten.

Het zou ons niet verbazen als Ferrari de komst van de Roma Spider/GTS laat samenvallen met de presentatie van een gefacelifte Roma. Dan rest nog even de vraag wat Ferrari met de Portofino M doet. De Portofino M is immers al de opgewaardeerde variant van de Portofino en dus is het niet ondenkbaar dat de Italianen de Portofino M op termijn uit hun leveringsgamma halen als de Roma Spider op de markt is. Deze twee modellen opereren namelijk in min of meer hetzelfde segment.

De Ferrari Roma heeft net als de Portofino M een 3.9 biturbo V8 voorin, een achtcilinder die beide gevallen 620 pk opwekt. Het ligt voor de hand dat die achtcilinder eveneens in deze open Roma ligt, al zou de machine na faceliftsessie van de Roma er best een aantal pk bij kunnen krijgen. De onthulling van de Roma Spider/GTS laat nog wel even op zich wachten. Eerst is het bij Ferrari de beurt aan de Purosangue om de nodige aandacht naar zich toe te trekken.