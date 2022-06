Namx: zo werkt de waterstofauto met verwisselbare capsules

Het is Paolo Pininfarina himself die de geheime auto onthult voor een groepje journalisten. De Italiaanse designspecialist heeft samen met de Franse start-up Namx een revolutionaire waterstof-SUV ontworpen. Tenminste, de bazen van de twee bedrijven denken dat het een revolutionaire auto is. Pininfarina en Namx hebben vier jaar aan het studiemodel gewerkt.

Bruiswatermachines

Het bijzondere aan deze SUV is dat hij behalve een normale waterstoftank ook zes verwisselbare H2-capsules heeft. De technologie doet een beetje denken aan die van bruiswatermachines “We noemen het een HUV, oftewel een Hydrogen Utility Vehicle”, zegt Namx-baas Faouzi Annajah. Hydrogen is het Engelse woord voor waterstof. De Parijse start-up heeft een complex systeem opgezet rond de auto. Wanneer de capsules leeg zijn, kan de bestuurder ze binnen vier minuten bij een omwissel­station omwisselen. Namx vergelijkt zichzelf met de Chinese start-up Nio, die soortgelijke uitwisselingssystemen voor accu’s heeft ontwikkeld. Waarom capsules? “Er zijn maar een paar waterstoftank­stations en ze zijn duur om te bouwen. Wij hebben een oplossing voor dit probleem gevonden”, zegt Annajah.

Omwisselstations

De gevulde capsules moeten klaarliggen bij de omwisselstations. Een traditioneel waterstoftankstation is niet meer nodig. Met waterstof als energiedrager en met gebruikmaking van capsules krijgt de automobilist in een waterstofauto de vrijheid terug die een accu-elektrische auto niet biedt, aldus de Namx-managers. De ontwikkelaars beloven dat de brandstofcel-SUV een actieradius van 800 kilometer zal hebben.

Rijdend prototype volgende stap

De volgende stap is het maken van een rijdend prototype. De productie zou in het vierde kwartaal van 2025 kunnen beginnen. Afhankelijk van de uitrusting zal de HUV tussen € 65.000 en € 95.000 kosten, voorspelt de fabrikant. Er komt een basismodel met 300 pk, dat een topsnelheid van 200 km/h heeft en in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/h accelereert. Er komt ook een variant met vierwielaandrijving die 550 pk levert, 250 km/h haalt en in 4,5 seconden naar de 100 km/h sprint.

Europees-Afrikaans

De plannen van het bedrijf zijn zeer ambitieus. In 2021 werden wereldwijd slechts 15.500 waterstofauto’s verkocht – dat is 84 procent meer dan het jaar ervoor, maar het is nog steeds niet veel. Namx zegt dat het verschillende investeerders achter zich heeft staan, en de steun heeft van gerenommeerde deskundigen.

Het is nog niet duidelijk waar de Namx HUV zou kunnen worden gebouwd. “Het moet absoluut een Europees-Afrikaans project worden”, zegt Mustapha Mokass, die bij Namx verantwoordelijk is voor de finan­ciering en net als de CEO Marokkaanse roots heeft. “Marokko zou een mogelijke productielocatie zijn; er is daar al ervaring met de fabricage van auto’s en de arbeidskosten zijn er lager dan in West-Europa.”

Duitse leveranciers

Het bedrijf is ook in gesprek met Duitse leveranciers. In elk geval heeft de start-up zijn oorspronkelijke naam al veranderd. Namx stond vroeger voor ‘New African Mobility Exploration’. In de tussentijd is African vervangen door Automotive. Paolo Pininfarina gelooft echter dat het model een goede kans maakt op het Afrikaanse continent. “Zoals het er nu uitziet, is hij perfect geschikt voor Afrika”, zegt de ontwerper. Er zijn echter eerst investeerders nodig voordat de auto op de weg kan worden gezet. “We hebben in totaal 530 miljoen euro nodig”, zegt Mokass. Er moeten dus nog wel de nodige stappen worden gezet, maar de start is veelbelovend!