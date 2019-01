Mustang Shelby GT500: krachtigste Ford ooit

De naam Shelby is al aan de Mustang verbonden zolang Fords legendarische ‘pony car’ bestaat en GT500 staat sinds 1967 voor de meest brute variant. Het nieuwste exemplaar moet dan ook goed z’n best doen om al z’n legendarische voorgangers te overklassen. Daarom wordt er een qua omvang nog relatief bescheiden 5,2-liter V8 uit de kast getrokken die mede dankzij een compressor meer dan 700 pk op de been helpt. Volgens Ford is het daarmee de krachtigste straatlegale auto die het merk ooit leverde, en wie zijn wij dan om daaraan te twijfelen.

Opvallend is dat al die kracht via een automaat met dubbele koppeling naar de achterwielen wordt overgebracht. De zevenbak schakelt razendsnel op en mede daardoor moet de bekende 100 km/h al in zo’n 3,5 tel op de klok staan. Het voor Amerikaanse kopers nog relevantere kwartmijl-sprintje op de dragstrip wordt in minder dan 11 seconden afgelegd.

Aan de buitenkant ziet de nieuwe opper-Shelby er buitengewoon agressief uit. Met name de neus valt op. Niet alleen vanwege de gigantische grille, maar ook door het feit dat deze Shelby nog gebruikmaakt van de ‘oude’ Mustang-koplampen van voor de facelift. De GT500 staat op 20 inch grote wielen uit, jawel, carbon.

Met deze cijfers hoeft de krachtigste Mustang zich zeker niet te schamen, maar de koning van z’n segment is-ie er niet mee. Dodge heeft al sinds 2014 de 717 pk sterke Challenger Hellcat in z’n gamma. Alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog een 840 pk sterke en knotsgekke Demon-variant van datzelfde model.