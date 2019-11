Musk: 'Hoger piekvermogen voor Model S'

Nadat de Tesla Model S Performance verloor van een Porsche Taycan Turbo S in een drag race van Top Gear, heeft Tesla-topman Elon Musk via Twitter een software-update beloofd die het piekvermogen van de Model S verhoogt.

Musk spreekt op Twitter over een verhoging van het piekvermogen van de Model S met zo'n 50 pk. Het is aannemelijk dat Musk doelt op de Performance-versie van de Model S. Dat is namelijk de snelste sprinter uit de Tesla-stal en tevens de uitvoering die in de drag race, georganiseerd door Top Gear, verloor van de Porsche Taycan Turbo S. Volgens Elon Musk is de Model S met ‘Ludicrous’-acceleratiemodus na de update wel in staat de elektrische Porsche te verslaan.

Daarmee wil de topman alle onzekerheid over de positie van de Model S als ultieme elektrische vierdeurs-sprint-EV wegnemen. Musk is namelijk niet blij met de twijfels, wat af te leiden valt uit de frustratie die hij via Twitter uit. Volgens hem zou de Top Gear-test ook niet geheel kloppen en hebben andere tests uitgewezen dat de Tesla Model S sneller kan sprinten dan de auto in de betreffende test doet. Het moddergooien tussen Tesla en Porsche is daarmee nog niet voorbij. Waar Elon Musk enkele weken geleden nog zei Porsche te willen verslaan op de Nürburgring, wil hij dat nu dus op de drag strip. Vooralsnog is het op beide locaties nog niet gelukt. Óf en wanneer de update daadwerkelijk komt, is nog niet bekend.