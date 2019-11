Musk: 200.000 bestellingen Tesla Cybertruck

We doen een kleine Twitter-update rondom Tesla-CEO Elon Musk, want de man heeft weer genoeg interessants over de digitale wereld uitgestort. Het voornaamste nieuws is dat er al 200.000 bestellingen voor de tamelijk bizarre Cybertruck zouden zijn geplaatst, maar daar blijft het niet bij.

De bizarre, stealth-achtige Cybertruck die vorige week in LA werd gepresenteerd, is in theorie niet aan te slepen. Met 200.000 stuks in een weekend haalt de nieuwkomer het nog niet bij de Model 3, die in de eerste 24 uur al 180.000 handtekeningen wist te verzamelen. Toch is het een knappe prestatie, zeker voor een voertuig waarvan het uiterlijk op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk is. Daarbij wel een kleine kanttekening: voor het bestellen van een Cybertruck is 100 euro genoeg en de bestelling laat zich kosteloos annuleren.

Via z’n favoriete social-media-kanaal laat Musk ook weten waarom de Cybertruck over geen enkele afgeronde of gebogen vorm beschikt. Dat is volgens de topman te wijten aan het ‘Ultra-hard 30X steel’ waaruit de auto is opgetrokken. Dat materiaal, waardoor de Cybertruck nagenoeg onverwoestbaar zou moeten zijn, zou zich niet laten buigen zonder de pers te slopen.

Met dat onverwoestbare is trouwens wat interessants aan de hand, want zoals bekend liep de demonstratie daarvan niet helemaal zoals gepland. Na een gooi met een stalen bal kwam er een dikke barst in de ruit, die volgens Tesla juist tegen deze behandeling moet zijn opgewassen. Volgens Musk zit de fout in de volgorde. Tijdens de demonstratie werd eerst de deur bewerkt en was het daarna pas de beurt aan het raam. Volgens Musk had laatstgenoemde het proces wél doorstaan als die volgorde was omgedraaid. De klap op de deur zou de onderrand van het raam hebben beschadigd, zodat de ruit niet meer over de benodigde stevigheid beschikte.

‘En passant’ meldt Musk dat de Cybertruck voorlopig de laatste grote primeur van zijn merk is. Na de Roadster, Model S, Model X, Model 3, Semi, nieuwe Roadster, en Cybertruck is het modeloffensief van de innovatieve Amerikanen compleet. Toch zit er nog het nodige nieuws in het vat, meldt de Tesla-topman. Voor volgend jaar staat onder meer een aantal technologische updates gepland, maar meer dan dat is op dit moment nog niet bekend.