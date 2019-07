Motorenlijst vernieuwde Audi Q7 bekend

Audi gaf zijn grootste SUV onlangs een vrij ingrijpende facelift, waarbij niet alleen het uiterlijk onder handen werd genomen, maar ook het complete interieur op de schop ging. De Q7, waarvan de zevenzitsversie standaard over luchtvering beschikt, kreeg een volledig nieuwe cockpit. Ook het infotainment werd vernieuwd en dus beschikt de SUV nu ook over het MMI Touch-systeem. Andere technische aanpassingen: elektromechanische torsiestabilisatoren zijn niet meer voorbehouden aan de SQ7, maar zijn nu optioneel ook te krijgen op alle Q7's. De achterwielsturing is aangepast, alle Q7's hebben voortaan mild hybrid-techniek en de motorenlijst is nieuw. Over die aandrijflijnen geeft Audi nu meer vrij.

Als de vernieuwde Q7 in september bij de dealers staat, kun je als klant kiezen uit drie motorversies. Daarvan is slechts één een benzineversie: de 55 TFSI, met een 340 pk en 500 Nm sterke 3.0 V6 die net als alle andere in de Q7 leverbare motoren is gekoppeld aan een achttraps Tiptronic-automaat. Deze benzineversie sprint in 5,9 tellen naar 100 km/h en houdt het bij 250 km/h voor gezien.

Dieselen kan met de 45 TDI en de 50 TDI, allebei versies met een 3.0 TDI V6 in de neus. De 45 TDI is 231 pk en 500 Nm sterk. Dat vermogen is genoeg om de Q7 in 7,1 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Zijn topsnelheid: 229 km/h. Meer dieselpit levert de 286 pk en 600 Nm sterke 50 TDI. Deze dieseltopper heeft 6,3 tellen nodig voor de 0-100-sprint en versnelt door tot het digitale instrumentarium een snelheid van 241 km/h aangeeft. Verbruikscijfers zijn nog niet vastgesteld.

Alle Q7's zijn zoals gezegd voorzien van mild hybrid-techniek. Een starter/generator is in staat om tijdens het uitrollen en remmen opgewekte energie op te slaan in een kleine accu, energie die vervolgens onder meer gebruikt kan worden om de Q7 tussen snelheden van 55 en 160 km/h te laten uitrollen met de motor uit.

Op komst

Audi belooft dat het kort na de marktintroductie van de Q7 ook een plug-in hybrideversie gaat voeren. Deze heeft in ieder geval een benzine-V6 als verbrandingsmotor aan boord. Aan de andere kant van het spectrum komt de vernieuwde SQ7 TDI te opereren. Die sportiefste Q7 heeft een 435 pk en 900 Nm sterke 4.0 V8 TDI in de neus. Daarmee sprint de kolos in 4,8 tellen naar 100 km/h. Afhankelijk van de gekozen uitvoering zou je er een verbruik van 7,4-7,6 l/100 km mee kunnen halen. Schakelen gaat standaard met een achttraps tiptronic-automaat.

Voorheen

Na zijn lancering in 2015 was de Q7 leverbaar met een 333 pk sterke TFSI. Die motor werd in 2017 al van de motorenlijst geknipt. Dieselen kon voorheen met een 218 pk sterke 3.0 TDI en met een 272 pk sterke variant van die 3.0. Die twee diesels werden eind vorig jaar al vervangen door de 45 TDI en 50 TDI, motoren die sinds de facelift nu dus van mild-hybrid techniek zijn voorzien. De e-tronversie werd vorig jaar tevens van de motorenlijst gehaald, maar ook daar komt nu een nieuwe versie van. De vorige SQ7 TDI had dezelfde V8 onder de kap als het aangekondigde nieuwe model, al beschikt ook die laatste nu over mild-hybrid techniek.

Prijzen zijn nog niet bekend.