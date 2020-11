Morgan zwaait 3 Wheeler uit met speciale editie

Morgan beëindigt de productie van de 3 Wheeler in stijl met de Project 101, een tot 33 stuks gelimiteerde editie die met zijn naam teruggrijpt op de interne aanduiding van de 3 Wheeler. Morgan zegt verder dat de eigenzinne driewieler 'in een later stadium' weer terugkeert, maar laat daar nog niets concreets over los.

De productie van de 3 Wheeler komt ten einde omdat de typegoedkeuring voor zijn S&S V-twin motor afloopt in 2021. Met de tot 33 exemplaren gelimiteerde P101 neemt Morgan in stijl 'afscheid' van de driewieler. De P101 is te herkennen aan een aantal details. Om te beginnen is hij voorzien van een 'tonneau cover', een afdekkap voor de passagiersstoel wanneer je in je eentje rijdt. Dit was eerder te zien op de EV3 Concept uit 2016. Verder heeft de speciale 3 Wheeler 'Aero-disc'-wielen, wat betekent dat er over de spaken een grote ronde afdekkap zit. Voor meer licht in het donker zitten er twee extra Hella-spotlights met een diameter van 9 inch aan de voorzijde. Verder zijn de uitlaten links in het wit en rechts in het zwart uitgevoerd en staat er 'P101' op de carrosserie.

Voor de 3 Wheeler P101 biedt Morgan de keuze uit vier verschillende 'Art Packs', ieder met hun eigen design. Het exemplaar op de foto's heet 'The Dazzleship' en is volgens Morgan geïnspireerd op militaire voertuigen uit de tijd van de originele 3 Wheeler. De 3 Wheeler P101 kost omgerekend €50.358 exclusief belastingen. Morgan geeft aan dat de P101 'een ongelofelijk hoofdstuk in de geschiedenis van Morgan afsluit'. Dat betekent dat de 3 Wheeler niet meer terugkeert in zijn huidige vorm, maar niet dat het concept uitgestorven is. Morgan geeft namelijk aan dat er een 'spannend nieuw hoofdstuk voor driewielige Morgans begint'.

Wat dit concreet in houdt, is nog niet bekend. De eerder genoemde EV3 Concept is vermoedelijk een goede voorbode voor wat komen gaat. Eerder ging de productie van deze volledig elektrische 3 Wheeler niet door, maar Morgan gaf toen al aan dat het keek naar mogelijkheden om de EV3 alsnog in productie te laten gaan. We wachten in spanning af.