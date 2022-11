Morgan Plus Four en Plus Six krijgen weer modeljaarupdate

Morgan is van de conservatieve stempel en had over de jaren niet al te vaak nieuws te melden. Toch voert het bedrijf nu voor het tweede jaar op rij een modeljaarupdate door voor zijn Plus Four en Plus Six. Het meest in het oog springende onderdeel daarvan is een nieuwe leverancier voor de audio-installatie van de twee modellen.

De Morgan Plus Six en Plus Four zijn respectievelijk sinds 2019 en 2020 op de markt en zorgden destijds voor een frisse wind in het Morgan-gamma. Niet alleen deed de turbotechniek intrede bij het merk dat voor de twee modellen motoren van BMW gebruikt, ook automatische versnellingsbakken werden geïntroduceerd. Die komen, net als de motoren, bij BMW weg. Motorisch verandert er bij de modeljaarupdate, die wordt toegepast op de Plus Six en de Plus Four vanaf het nieuwe jaar, niks. Dat betekent dat de Six nog steeds 340 pk en 500 Nm uit een zes-in-lijn peurt en de iets smallere Four 258 pk en 400 Nm uit een vier-in-lijn. Wel optimaliseerden de Britten de aansturingssoftware van de transmissies voor 2023.

Onderhuids veranderde er meer. Zo beschikken de twee voortaan over ESC en kregen ze nieuwe veren, dempers en draagarmbussen aangemeten. Ook de remmerij is vernieuwd. Morgan spreekt daarnaast van ontwerpaanpassingen, al noemt het geen concrete aanpassingen aan de buitenzijde van de auto. In het interieur werd wel het een en ander herzien, waarvan de nieuwe opties voor de aankleding ervan de voornaamste verandering vormen. Zo kun je bijvoorbeeld voortaan kiezen voor een streep- of ruitmotief in het met de hand bewerkte hout.

Speakers van Sennheiser

Je leest het al: de modeljaarupdate leent zich, zoals het een modeljaarupdate betaamt, voor relatief kleine nieuwigheden. Het grootste nieuws wordt misschien wel gevormd door de samenwerking die Morgan aanging met Sennheiser. Naar wens kun je je Plus Six of Plus Four vanaf volgend jaar laten uitrusten met een lichtgewicht audiosysteem van dat merk. Dat is best een opvallend gegeven, want hoewel de modellen verfijnder zijn dan een Morgan ooit was, zijn ze nog altijd vrij spartaans. Of er op snelheid dus nog iets te genieten overblijft van de ongetwijfeld betere audiokwaliteit, valt te bezien. Wel gaat het systeem gepaard met strak vormgegeven speakergrilletjes om je verder naar wens samengestelde interieur van wat extra cachet te voorzien.