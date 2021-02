Morgan Plus 8 leeft voort in Plus 8 GTR

Morgan haalt de Plus 8 nog een keer van stal. Eigenlijk is het model al uit productie gegaan in 2018, maar nu ziet Morgan kans om nog eens negen exemplaren van het model te bouwen in de vorm van een extra brute Plus 8 GTR.

Volgens Morgan is de productie van de Plus 8 GTR alleen mogelijk doordat er onlangs een aantal ongebruikte aluminium chassis zijn opgedoken van de Plus 8. Die had het Engelse automerk in eerste instantie verkocht aan een niet nader genoemde partij. Deze zijn allemaal gebouwd vóór 2018, het jaar waarin de Plus 8 uit productie ging. De Plus 8 GTR vormt dus een laatste afscheid voor het iconische model en is vooral gericht op sportiviteit. Op de schetsen heeft de Plus 8 GTR ten opzichte van de Plus 8 onder meer een splitter als extra en ook de zijskirts zijn lager dan voorheen. Bovendien zit er een extra koelsleuf achter de voorwielen. Aan de achterkant heeft de afgetrainde Plus 8 een diffuser waar twee uitlaatpijpen uit steken. De spaakwielen moesten het veld ruimen voor vijfspaaks exemplaren met een centrale wielmoer. Ook leuk: op de voorbumper zijn twee extra lampen geschroefd.

Waar de Plus 8 normaal gesproken een open auto is met een softtop, heeft Morgan de Plus 8 GTR dichtgetimmerd met een hardtop. De deuren zijn tevens hoger geworden en kregen gefixeerde ramen. Onder de kap ligt dezelfde N62 4,8-liter V8 van BMW die Morgan sinds 2004 voor de Plus 8 gebruikte. Dat blok leverde oorspronkelijk 362 pk, maar Morgan geeft nog niet vrij hoeveel vermogen de GTR krijgt. Het is goed mogelijk dat de sportieveling iets meer paarden onder zijn lange, geribbelde motorkap krijgt. Klanten hebben verder de keuze uit een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat van ZF.

Morgan gaat niet meer dan negen exemplaren van de Plus 8 GTR bouwen. De gelukkige klanten mogen samen met de designers van Morgan hun auto naar wens samenstellen. De prijs is niet bekend, maar aangezien het om een extreem zeldzame serie gaat, zal deze hoe dan ook niet mals zijn. De productie start deze zomer, Morgan zal tegen die tijd ook de echte auto laten zien. Voor nu moeten we het doen met deze schetsen.