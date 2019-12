Morgan kust stalen chassis vaarwel

Tijdens de Autosalon van Genève in maart dit jaar stelde Morgan de Plus Six, de eerste volledig nieuwe Morgan in jaren. Met de Plus Six dook Morgan in het gat dat de van een achtcilinder voorziene Plus 8 achter zich liet. Hoewel de Plus Six vanbuiten zeer herkenbaar is als Morgan, is de auto tot op het kleinste onderdeel nieuw. Onder de kap geen oude V8 van BMW meer, maar een 340 pk en 500 Nm sterke moderne geblazen zes-in-lijn (B58). Niet alleen de krachtbron is nieuw, ook het platform dat zich onder de klassiek ogende koets schuilhoudt, breekt met het verleden. Het aloude stalen platform vond opvolging in een volledig aluminium basis die niet alleen tweemaal zo stijf is als het stalen exemplaar, maar ook nog eens fors lichter is. Dat CX Platform gaat vanaf volgend jaar meer Morgans van houvast gaat voorzien.

In een persbericht schrijft Morgan namelijk dat het volgend jaar afscheid over de gehele linie afscheid neemt van het oude stalen platform en dat het diverse nieuwkomers op basis van de nieuwe aluminium structuur aan zijn modelfamilie toevoegt. Reken op vervangers voor onder meer de 4/4, de Plus 4 en de Morgan V6 Roadster. Morgan geeft al aan dat het ook met een motor komt met een kleinere cilinderinhoud dan de 3.0 zespitter. Als Morgan ook dat blok uit het magazijn van BMW mag halen, gaat het waarschijnlijk om de geblazen 2,0-liter vierpitter die de Duitsers onder meer in de M135i xDrive hangen. Dat is een 300 pk sterke machine waarmee Morgan ongetwijfeld ook prima uit de voeten kant. Een beetje vloeken in de kerk, maar daar heeft de Morgan-klandizie maar aan te wennen.