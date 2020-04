Mogelijk nieuwe hypercar van Porsche opgedoken

In de database van het European Union Intellectual Property Office zijn twee goedgekeurde patentaanvragen van Porsche opgedoken. En het zijn niet de minste. Op de afbeeldingen is een bijzonder platte en brede extremist te zien, een auto die doet vermoeden dat hij op termijn het hypercarstokje zal overnemen van de 918 Spyder.

Dit jaar zou de LMP1-raceklasse, die onder meer tijdens de 24 Uur van Le Mans in actie is te zien, vervangen worden door een nieuwe Hypercar-klasse. Die nieuwe categorie zal bestaan uit racers met relatief productierijp uiterlijk, al dicteren de reglementen niet dat er een kleine, straatlegale serie van wordt geproduceerd. Daarbij lijkt het nog altijd zo te zijn dat Porsche voorlopig niet meer actief zal zijn in het World Endurance Championship. De scheurneus op deze patentplaten lijkt dan ook los van die Hypercar-klasse te staan. Waar we dan wel te maken mee hebben? Mogelijk met een nieuwe hypercar die de bloedlijn voortzet waar de 918 Spyder deel van uitmaakt.

Op de afbeeldingen is een 918-achtige zichtbaar met een relatief korte neus en een lang achterdek. De lange overhang aan zowel voor- als achterzijde moet je overigens wegdenken, dat heeft puur te maken met het feit dat het patentplaten zijn. De vooralsnog naamloze Porsche heeft koplampen met de kenmerkende losse led-elementen, openingen in de voorklep waar een deel van de ophanging in zichtbaar is en een opvallende achtersteven die is opgebouwd uit een enorme spoiler die uit de achterschermen lijkt te ontstaan. Opvallend is de actieve aerodynamica. Op de patentplaten is namelijk een versie met uitgeklapte splitters aan de voorzijde en een omhoog geklapte achterspoiler te zien. Lager op het achterste is een tweede uitschuifbare spoiler te zien. Daarnaast nemen we op het achterdek een uitgeklapte luchthapper waar, uiteraard aanwezig om de aandrijflijn van afdoende koeling te voorzien. Midden op de achterzijde zien we twee vrij hooggeplaatste uitlaateindstukken. Bij de 918 Spyder zaten de knalpijpen praktisch achter de hoofdsteunen van de inzittenden.

Voorlopig blijven Porsches hypercarplannen in nevelen gehuld, maar dat maakt deze afbeeldingen natuurlijk niet minder interessant!