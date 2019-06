Moderne McLaren F1: Gordon Murray Automotive T.50

De T.50 is er nog niet, maar GMA doet niet moelijk en strooit al rond met alle specificaties. Die liegen er niet om. De auto krijgt een speciaal voor GMA ontwikkelde V12 van Cosworth onder de kap. Dat blok heeft een inhoud van 3.980 cc, is atmosferisch en is volgens z’n makers de V12 met het hoogste maximaal haalbare toerental die ooit in een straatauto is gebruikt. Het blok schreeuwt het ongetwijfeld uit als het vermogen van 650 pk bij 12.100 (!) toeren op de achterwielen wordt losgelaten.

Met dat vermogen en 450 Nm heeft de twaalfpitter ongetwijfeld niet de minste moeite met de auto, want een ander paradepaartje van Murray is het lage gewicht. Dankzij het veelvuldig gebruikmaken van carbon en de slimme lichtgewicht constructie die eerder werd gepresenteerd, moet deze nieuwe extremist namelijk niet zwaarder zijn dan 980 kg. Er zijn nog geen acceleratiecijfers of topsnelheden bekend, maar reken er maar op dat die in de categorie ‘bizar’ zullen thuishoren. Toch behoren records op dat gebied niet het doel van GMA.

De T.50 moet namelijk vooral de ‘puurste, meest bevredigende rij-ervaring ooit’ bieden. Daarom beschikt de auto niet over een snelle automaat, maar over een heuse handgeschakelde zesbak. De zitpostie zet de bestuurder letterlijk centraal, want de T.50 heeft dezelfde stoelconfiguratie als de legendarische McLAren F1 die Murray tot zo’n legende maakte.

Om de rij-eigenschappen naar het allerhoogste niveau te tillen, is de aerodynamica van de supersporter bijzonder uitgekiend. Murray stelt zelfs dat het de meest geavanceerde auto ooit is op dat gebied, en dat is in deze tijden van bizarre hypercars een gedurfde claim. De buitengewone stroomlijn en plakkerigheid is bovendien gerealiseerd zonder met uitzinnige vleugels en luchtinlaten te komen, want de T.50 moet een bijzonder glad koetswerk krijgen. Opvallend zijn de deuren, die net als bij de McLaren F1 schuin naar voren en naar boven openen. Precies: echte ‘butterfly doors’.

Opmerkelijk is dat de T.50 ondanks alle hierboven geplaatste superlatieven geen hardcore racer voor op straat moet zijn, maar een comfortabele supercar die, jawel, geschikt is voor dagelijks gebruik. GMA dicht ‘m zelfs GT-eigenschappen toe en draagt de relateif grote bagageruimte en het ruime interieur aan om dat punt te onderstrepen.

Al met al is de T.50 volgens z’n makers een auto die nadrukkelijk in de voetsporen treedt van de McLaren F1 uit de jaren ’90, maar dat icoon tegelijkertijd in alles overtreft. Wie dat genoegen wil smaken moet natuurlijk wel beslagen ten ijs komen: de T.50 wordt gebouwd in een oplage van 100 exemplaren en die kosten 2 miljoen pond, zo’n 2,26 miljoen euro, per stuk. Zonder belastingen, uiteraard.