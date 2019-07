Modeljaarupdate voor Skoda Karoq en Kodiaq

De Skoda Scala was het eerste model dat de merknaam in grote letters over de gehele breedte van de achterklep heeft staan. Achterop de vernieuwde Superb zien we sinds kort hetzelfde en vanaf nu is dit uiterlijke kenmerk ook te zien op de achterklep van zowel de Karoq als de grotere Kodiaq.

Nieuw op de optielijst is Side Assist, een systeem dat waarschuwt voor auto's die zich in de dodehoek bevinden. Het systeem kan tot zeventig meter ver 'kijken'. Voorheen lag het kijkbereik op 20 meter. Dit uitgebreidere systeem vervangt het bekendere Blind Spot Detect. Ook zijn de voor de bestuurder bedoelde waarschuwingslampen gemakkelijker te zien. Ze zitten niet meer achter het glas van de zijspiegels, maar zitten nu in het naar de auto toe gerichte deel van de zijspiegelkappen.

Andere kleine aanpassingen: het DCC-systeem is nu niet meer voorbehouden aan Skoda's met vierwielaandrijving en kan nu dus ook worden geleverd op voorwielaangedreven modellen. De Karoq maakt verder kennis met de 190 pk sterke versie van de inmiddels bekende 2.0 TDI, een blok dat altijd gekoppeld is aan een DSG7-transmissie die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Skoda zet verder een set nieuwe lichtmetalen wielen op de bestellijst van de Kodiaq.