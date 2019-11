Modeljaarupdate voor Alfa Romeo Giulia en Stelvio

Fiat Chrysler Automobiles raakt het koetswerk van de Giulia en Stelvio niet aan. In plaats daarvan mikt het concern op technische vernieuwingen voor het Italiaanse tweetal.

Het in het instrumentenpaneel geplaatste 7-inch grote infodisplay krijgt een nieuwe indeling, maar dat is niet het grootste technieuws. Het 8,8 inch grote scherm dat bovenaan het dashboard zit, is voortaan namelijk een touchscreen. Een welkome aanvulling. De software zelf is herzien en dat heeft onder meer als gevolg dat je bepaalde iconen en widgets nu zelf kunt rangschikken. Wie liever geen vetvlekken op zijn scherm krijgt, kan het infotainmentsysteem ook gewoon aansturen met de bekende draaiknop. Het 8,8 inch grote scherm is standaard. Eveneens nieuw is de uitgebreide ondersteuning door middel van een telefoonapplicatie waarmee je onder meer de staat van onderhoud van de auto kunt controleren.

Het materiaal dat Alfa Romeo in de interieurs van zowel de Giulia als Stelvio toepast, is volgens de Italianen voortaan van hogere kwaliteit. Alfa Romeo spreekt verder van de komst van een draadloze lader voor smartphones en grotere, betere toegankelijke opbergcompartimenten. Daarnaast is de knoppenindeling op het stuurwiel herzien. Dat heeft te maken met de komst van knoppen waarmee de nieuwe assistentiesystemen te bedienen zijn. Het enige uiterlijke nieuws komt in de vorm van nieuwe lakkleuren.

Alfa Romeo introduceert namelijk een pakket systemen die het merk onder de noemer Advanced Driver Assistance System schaart. De twee Italianen krijgen onder meer de beschikking over een rijbaanassistent, dodehoekdetectie, adaptieve cruisecontrol die samenwerkt met verkeersbordherkenning en een file- én een snelwegassistent.

Indeling

Alfa Romeo maakt van de modeljaarupdate gebruik om de namen van zijn uitvoeringen te herzien. Een stap boven de naamloze instapversies komt de Super, een uitrustingsniveau dat ook als basis dient voor de Business-versies. Hoger op de ladder staat de Ti (Turismo Internazionale) en wie nog hoger klimt, komt de sportief ingestelde Sprint en Veloce (én Veloce Ti voor de Giulia) tegen. Later volgend jaar volgen de gemoderniseerde Q-versies.

De instap-Giulia is leverbaar met de 200 pk sterke benzinemotor én met de 136 pk sterke 2.2 die diesel lust. De Super kan net als de Business met die blokken worden geleverd, maar kan daarnaast ook met 160 pk en 190 pk sterke diesels worden besteld. De Veloce en Veloce Ti zijn alleen te krijgen met de 280 pk sterke benzineversie óf met de krachtigste 210 pk sterke diesel.

Ook bij de basisversie van de Stelvio kunnen twee blokken worden aangevinkt, al betreft het hier een 200 pk sterke 2.0-benzineversie én een 160 pk sterke 2.2-diesel. De Stelvio Super en Business kunnen daarnaast ook met de 190 pk sterke 2.2-diesel worden besteld. Voor de Ti staan de 200 en 280 pk sterke 2.0-benzineversies klaar en ook maken de 160, 190 en 210 pk sterke diesels deel uit van de leveringslijst. De Veloce is er net als de Giulia alleen met de 280 pk sterke benzineversie en met de 210 pk sterke 2.2-diesel.