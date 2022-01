Mitsubishi Vision Ralliart Concept: uiterlijk vertoon

Mitsubishi brengt zeven modellen mee naar de Tokyo Auto Salon, een op optische extraatjes gerichte autobeurs die je niet moet verwarren met de Tokyo Motor Show. Mitsubishi brengt in Tokio onder meer het Ralliart-label onder de aandacht. Ralliart, de sport- en autosportafdeling van Mitsubishi, keerde voor het eerst terug op een optisch aangeklede versie van de Pajero Sport en Triton en schittert nu op een handjevol concept-cars van Mitsubishi.

Zo presenteert Mitsubishi onder meer de Vision Ralliart Concept, een auto die volgens Mitsubishi belichaamt wat het met Ralliart van plan is. De Vision Ralliart Concept is een optisch heftig aangeklede Outlander, compleet met sportief bumperwerk, brede wielkasten, sportief rubber om de wielen, een aangepaste motorkap, een nieuwe grille en uiteraard een hele rits zwarte accenten. Mitsubishi maakt onder meer melding van extra potente remmerij. Ralliart lijkt dus vooral een label voor vooral optisch aangeklede modellen, sporadisch gecombineerd met zaken als krachtere remmen en een sportiever afgesteld onderstel. Het Ralliart-label wordt in verdunde vorm ook uitgestort over een andere Outlander én over de Eclipse Cross. Die staan namelijk als Ralliart Style op de beursvloer van de Tokyo Auto Salon. Bij die auto's lijkt het om niets anders dan uiterlijk vertoon te gaan.

K-EV Concept X Style

Elektrische auto's zijn er in alle soorten en maten, maar elektrische kei-cars zijn er nog niet in overvloed. Mitsubishi had ooit de door Peugeot en Citroën geleende i-MiEV op de Japanse prijslijsten staan, maar het lijkt erop dat die auto binnenkort wordt opgevolgd. Mitsubishi laat met de K-EV Concept X Style een elektrische versie van de eK X zien, een van Mitsubishi's kei-cars. Technische specificaties meldt Mitsubishi nog niet.

Avontuur

Geen Tokyo Auto Salon zonder ook een stel avontuurlijker aangeklede modellen. Mitsubishi dipt voor de gelegenheid zowel de van nature al eigenwijze Delica D:5 in een offroadsausje en geeft 'm de toevoeging 'Tough x Tough'. Een stoere jongen dus, compleet met een imperiaal, extra lampen op het dak, rode accenten, sidebars en knalrode spatlappen. Daarnaast schittert de Outlander als Wild Adventure Style, een showauto die onder meer van een imperiaal is voorzien.

Tot slot brengen we graag de Minicab MiEV B-Leisure Style bij je onder de aandacht. Dit is een in two-tone kleurstelling uitgevoerde variant van de Minicab MiEV, een elektrisch bedrijfswagentje die is uitgerust met een Power Box waarmee je allerhande elektrische apparaten kunt opladen. De Minicab MiEV B-Leisure Style is een waar minicampertje en krijgt dan ook zaken als een tafeltje en een volledig vlakke laadvloer mee. Handig voor op de camping.