Mitsubishi onthult Xpander Cross

Het internet kan uit. Mitsubishi heeft zijn Xpander in een stoer ogende Cross-verpakking gestoken. De ruig uitgedoste Xpander zal via de officiële kanalen geen Europees asfalt onder z’n wielen krijgen.

De Xpander is een op een haar na 4,5 meter lange MPV die ondanks zijn relatief compacte afmetingen plek biedt aan zeven inzittenden. Net als specifiek voor de Aziatische markt bestemde Mitsubishis als de Delica D:5 is ook de koets van de Xpander voorzien van een uitbundige Mitsubishi-snuit. De Xpander zelf is geen nieuws meer, maar deze nieuwe Cross-versie is dat voor de liefhebber wél.

Het Cross-pakket bestaat onder meer uit een aangepaste voorkant waar een stoerder ogende bumper samen met een aangepaste grille het beeld bepalen. Mitsubishi plakt niet alleen rond de wielkasten zwarte stukken kunststof, maar brengt het materiaal ook aan rond de dorpels en in de achterbumper. De opzetstukken maken de auto 5 centimeter breder dan het origineel. De ruimte tussen de achterlichten, die bij de reguliere versie in carrosseriekleur is uitgevoerd, wordt ook aangekleed met een zwart stuk kunststof. Mitsubishi geeft de Xpander Cross verder standaard ledverlichting mee. Meer optisch genot komt in de vorm van 17-inch lichtmetaal. Technische aanpassingen zijn er nauwelijks, al staat de Xpander Cross wél 2 centimeter hoger op zijn poten dan het origineel. Pak aan, modderpad.

De Xpander, die in Indonesië wordt gebouwd, werd in 2017 gepresenteerd en kreeg onlangs gezelschap van een Nissan-broertje met een compleet eigen snoet (foto 5, 6 en 7). Onder de kap van de Xpander ligt in alle gevallen een 105 pk en 141 Nm sterke 1.5, een viercilinder benzinemotor die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak óf aan een automaat met vier versnellingen. Sinds de lancering van het model zijn al 104.000 exemplaren verkocht en daarmee is het zomaar de op drie na populairste Mitsubishi ter wereld.