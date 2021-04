Mitsubishi Airtrek: elektrische SUV voor China

Mitsubishi laat ook van zich horen op Auto Shanghai. In samenwerking met de Chinese Partner GAC komt het merk met de Mitsubishi Airtrek, uiteraard een elektrische cross-over. De auto is nog niet helemaal onthuld, maar laat al wel z’n voor- en achterkant zien.

Officieel is dit nog steeds een teaser, maar Mitsubishi en GAC laten al verrassend veel zien van hun elektrische nieuwkomer. De voorzijde vertoont een duidelijke familieband met die van andere recente Mitsubishi’s zoals de nieuwe Outlander en heftig vernieuwde Eclipse Cross. Het uit lagen opgebouwde front lijkt bovendien over doorlopende ledbalken te beschikken.

Aan de achterzijde ontbreekt zo’n modieuze ledbalk, maar wordt de Airtrek wel voorzien van markante, L-vormige lichtunits. De kentekenplaat huist in de bumper, zodat op de opgeruimde achterklep alle aandacht uitgaat naar het Mitsubishi-logo.

Details over de aandrijflijn geeft Mitsubishi nog niet, al weten we wel dat de auto helemaal elektrisch is. Wie in Nederland op een herleving van de bijtellingsvriendelijke Mitsubishi-SUV hoopt, moeten we teleurstellen: deze Airtrek is exclusief voor de Chinese markt.

Overigens is de naam ‘Airtrek’ niet helemaal nieuw. De allereerste generatie van de Mitsubishi Outlander heette in aanvankelijk zo in Japan, al kreeg die auto in 2001 wel een heel ander front mee dan ‘onze’ Outlander.