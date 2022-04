Mini Remastered Marshall Edition is kleine herrieschopper

Al enkele jaren richt David Brown Automotive zich onder meer op het moderniseren van klassieke Mini's, soms in combinatie met speciale thema's. De laatste creatie is deze Marshall Edition. Daarmee viert David Brown Automotive samen met Marshall het 60-jarig bestaan van Marshall. De beroemde versterkers van het merk zijn in de loop der jaren een begrip geworden onder rockbands en amateurmuzikanten en voor die mensen zou deze Mini wel eens het ultieme vervoermiddel kunnen zijn.

De Mini Remastered Marshall Edition begon zijn leven uiteraard als een gewone klassieke Mini, maar is door David Brown Automotive tot in de puntjes gerestaureerd en vervolgens voorzien van allerlei nieuwigheden. Zo is het interieur weelderig bekleed met zwart leer en goudkleurige stiksel en accenten, geheel in het Marshall-thema. Overal komen referenties aan de Marshall-versterker terug. Zo zijn er niet alleen tal van Marshall-logo's, maar zien we bijvoorbeeld ook knoppen op het gemoderniseerde dashboard die rechtstreeks van een versterker lijken te komen. De goudkleurige pedalen van de Mini doen denken aan knoppen op een geluidsdrager. De geluidsinstallatie in de Mini schreeuwt van zich af met, hoe kan het ook anders, speakers van Marshall. De stereo laat zich bedienen vanaf een modern infotainmentsysteem, dat ook overweg kan met Android Auto en Apple CarPlay.

Aan de buitenkant gaat het speciale Marshall-feestje duidelijk verder, met goudkleurige accenten rondom. De Mini Remastered Marshall Edition heeft bovendien nieuwe ledkoplamp en -achterlichten gekregen en rust op speciale 12-inch wielen die - net als de auto - zwart met goud zijn gekleurd. Op de naafdoppen tref je opnieuw het logo van Marshall. De grootste publiekstrekker tref je echter pas als je het achterklepje van de Mini opent. Daar komt namelijk een Marshall DSL1 Combo-versterker tevoorschijn, die je aan een lus iets naar voren kunt halen. Even je gitaar inpluggen en je bent klaar voor een parkeerplaatsconcert.

De techniek van de Mini is ook onderhanden genomen. In het neusje schuilt achter de bijzondere goudkleurige grille een 1.330 cc versie van de bekende vierpitter, geheel gereviseerd en met een vermogen van 84 pk. Bovendien heeft de Mini stuurbekrachtiging gekregen, dus reken maar dat de bijzondere creatie niet alleen muzikaal maar ook met zijn rijgedrag korte metten maakt met het origineel. David Brown Automotive gaat het toepasselijke aantal van 60 klassieke Mini's omtoveren tot deze Marshall Edition. De prijs is op aanvraag en dat zegt genoeg. Reken op grofweg €100.000.