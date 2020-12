Mini komt met elektrische John Cooper Works-modellen

Mini komt op termijn onder andere met een elektrische versie van de volgende generatie Countryman, maar daar blijft het niet bij. Het merk laat weten ook wel oren te hebben naar sportieve John Cooper Works-modellen met een elektrische aandrijflijn.

Mini spreekt over John Cooper Works-modellen, maar zegt zich eerst te richten op de ontwikkeling van de Mini John Cooper Works Electric, een driedeurs die je in feite moet zien als de sportievere Mini Electric. De huidige Electric is 184 pk sterk en in staat om in 7,3 tellen naar de 100 km/h te sprinten. Wat vermogen betreft is hij enigszins vergelijkbaar met de Cooper S. De John Cooper Works staat daar met zijn 231 pk toch echt een aardige stap boven. Een John Cooper Works met een elektrische aandrijflijn doet straks zeker niet voor de benzineversie onder.

De Britten hebben van de huidige driedeurs ook een 306 pk sterke overtreffende trap op de menukaart staan: de John Cooper Works GP. Die is vanbuiten onder meer te herkennen aan zijn uitbundige bodykit, compleet met wilde opzetstukken rond de wielkasten en een flinke achterspoiler. Opvallend is dat het prototype dat Mini van zijn elektrische spierbundel laat zien op vergelijkbare wijze is uitgedost. Of dat betekent dat we direct op een heftige John Cooper Works GP met een elektrohart moeten rekenen, is nog even afwachten. Het feit dat Mini over 'elektrische John Cooper Works-modellen' spreekt, biedt hoop.