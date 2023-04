Mini kleedt Cabrio aan als Seaside Edition

Maak kennis met de Mini Cabrio Seaside Edition, een speciale uitvoering van de Mini Cabrio die je aan een stel uiterlijke extraatjes kan onderscheiden van de reguliere uitvoeringen waarin Mini zijn open model levert. De Seaside Edition heeft op de flanken twee witte strepen en de carrosserie is in de kleuren Nanuq White of Caribbean Blue uitgevoerd. Op de voorschermen nemen we een Seaside-badge waar en ook op de achterklep en op de instaplijsten lezen we de naam van de uitvoering terug. Mini zet de Seaside Editions op 17-inch Roulette Spoke-wielen en heeft 18-inch grote Pulse Spoke-exemplaren op de optielijst gezet. Een opvallend detail zijn de naafdoppen die niet meedraaien met het wiel en waar het getal 30 in terugkeert.

Ga je voor de Mini Cabrio Cooper S als Seaside Edition, dan voorziet Mini ook de voorbumper van een decoratief element in de vorm van een gestileerd getal '30'. In het interieur monteert Mini met Cross Punch Carbon Black-leder beklede stoelen en ook hier zien we de naam van de uitvoering op meerdere plekken terug, onder meer op het stuurwiel en voor de bijrijder op het dashboard. De autosleutel wordt - net als de vloermatten en een aantal interieurpanelen - afgewerkt met een golfpatroon.

Zowel de 136 pk sterke Mini Cooper Cabrio als de 178 pk sterke Cooper S Cabrio zijn als Seaside Edition te krijgen. De Mini Cooper Cabrio Seaside Edition kost €44.290. Voor de Cooper S Cabrio Seaside Edition ben je €50.490 kwijt.